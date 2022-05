Google lancia una certificazione SEO ufficiale

Google sta lanciando, per la prima volta, un certificazione SEO all'interno del suo Digital Marketing & E-commerce Certificate.

Il suo intento è quello di aiutare le persone in cerca di lavoro, e i datori di lavoro, ad acquisire le competenze necessarie per avere successo nel business online.

Il nuovo certificato è approvato dall'Associazione americana delle agenzie pubblicitarie (le 4A) e dall'American Advertising Federation (AAF). Inoltre, il colosso dell'Internet promette di offrire a ogni azienda statunitense fino a 500 borse di studio per aiutare a migliorare le competenze dei propri dipendenti.

Certificato di carriera di Google nel marketing digitale e nell'e-commerce

Il nuovo programma di certificazione formerà le persone in cerca di lavoro su come trovare clienti online, vendere prodotti o servizi ed eseguire analisi e misurazioni di marketing.

Il certificato di marketing digitale ed e-commerce di Google fornirà un'esperienza pratica con strumenti e piattaforme di marketing digitale e per la prima volta vi sarà una formazione specifica nell'ottimizzazione SEO per tirar su dei Search Engine Optimization Specialist. Un'opportunità non da poco, offerta direttamente dal re dei motori di ricerca.

Il corso è erogato su Coursera e ha un costo variabile che parte dalla quota mensile di 35 dollari.