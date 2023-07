Google NotebookLM: ecco il tool IA per gli appunti

Google ha da poco annunciato di aver reso disponibile Google NotebookLM (LM è l’acronimo di Language Model) e che gli utenti possono effettuare l’iscrizione alla lista di attesa per poterne usufruire. Il servizio si basa sull’intelligenza artificiale generativa per analizzare i documenti caricati su Google Drive, rivelandosi quindi un'ottima soluzione per la creazione e la gestione degli appunti.

Google NotebookLM: intelligenza artificiale generativa per gli appunti

NotebookLM rappresenta una sorta di assistente IA personale. Diversamente da Google Bard, consente di caricare file da Google Documenti e di compiere tre operazioni principali.

Andando più in dettaglio, il modello IA analizza il contenuto dei file e può generare in automatico un riassunto, evidenziando i punti salienti. Inoltre, è possibile porre domande specifiche per una migliore comprensione. Proprio per questo, NotebookLM potrebbe tornare molto utile agli studenti che devono leggere gli appunti di classe.

Il tool può venire sfruttato pure per generare idee. Un content creator potrebbe chiedere di fornire uno script per un breve video.

È altresì possibile generare quiz a partire dal documento caricato. Le risposte contengono le fonti, per cui l’utente può verificarne senza problemi l'effettiva veridicità. Google avverte infatti che l’uso di documenti personali non esclude le allucinazioni.

Big G ha altresì sottolineato che NotebookLM accede esclusivamente al materiale caricato e che le conversazioni non sono visibili agli altri utenti, ma i dati non sono utilizzati per addestrare il modello IA.

Per il momento, Google NotebookLM è accessibile ad un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. In base ai feedback ottenuti si valuterà poi quando estendere la disponibilità.