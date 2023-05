Google Bard fornisce risposte anche con immagini

A distanza di svariate settimane dal lancio di Google Bard, il colosso di Mountain View ha deciso di implementare in esso una funzionalità molto attesa dagli utenti di tutto il mondo e che proprio per questo saprà indubbiamente fare la gioia dei più: la possibilità di visualizzare immagini relative alla domande poste. Così facendo, viene notevolmente arricchita l’esperienza utente che consente di ottenere informazioni visive in modo più immediato e dettagliato.

Google Bard: arrivano le risposte con immagini pertinenti

Andando più in dettaglio, l’aggiornamento consente a Google Bard di arricchire le risposte con immagini pertinenti alle richieste che vengono fatte dagli utenti. Per fare un esempio pratico, se si richiede un elenco di oggetti, Google Bard potrebbe mostrare immagini corrispondenti a tali oggetti. Inoltre, gli utenti potrebbero fare direttamente richieste di immagini specifiche che, sfruttando il sistema di ricerca di Google, è in grado di fornire le immagini più rilevanti.

Da tenere presente che al momento il chatbot di casa Google può solo rispondere con immagini e non anche effettuarne la ricerca tramite Google Lens. L'integrazione con il servizio in questione avverrà però nei prossimi giorni. Inoltre, molto presto Google Bard comincerà a sfruttare Adobe Firefly, generatore di arte IA che permetterà al chatbot di creare immagini da zero, tenendo conto delle informazioni fornite dagli utenti.

È ovvio che con il passare del tempo e con l'evolversi del chatbot di Big G saranno implementate un sempre maggior numero di funzioni capaci di migliorarne enormemente l'impiego. In Europa, in particolare, debutterà ufficialmente con una serie di funzionalità decisamente interessanti.