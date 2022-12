Google Messaggi: crittografia end-to-end per le chat di gruppo

Google Messaggi si arricchisce di una nuova e importante funzionalità molto attesa da parte degli utenti di tutto il mondo: la crittografia end-to-end per le chat di gruppo. Sino a questo momento, il servizio offriva la soluzione in questione solo ed esclusivamente per le conversazioni individuali, ma d’ora in avanti le cose cambieranno e anche le chat di gruppo saranno quindi interessate dalla cosa.

Google Messaggi: conversazioni di gruppo criptate da fine anno

Stando a quanto dichiarato dallo stesso colosso di Mountain View, inizialmente la funzione verrà attività per i soli utenti iscritti al programma open beta e sarà fruibile nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il rilascio su larga scala, non sono state fornite delle tempistiche, ma si prevede un espansione entro fine anno.

Da notare che oltre alla crittografia end-to-end per le chat di gruppo, Google aggiornerà anche la funzione di reazione nell’app Messaggi, consentendo agli utenti di reagire ai messaggi con qualsiasi emoji.

In occasione di tali annunci, Google ha provveduto a sottolineare i vantaggi dello sfruttare il protocollo RCS (Rich Communication Services), attivando la funzionalità di chat, che offre diversi miglioramenti rispetto agli SMS.

Il primo vantaggio è relativo alla modalità di trasmissione dei messaggi. Se manca la connessione alla rete mobile è possibile sfruttare la connettività Wi-Fi. Il protocollo permette altresì di inviare e ricevere foto e video in alta qualità, di vedere gli indicatori di digitazione e di inviare le conferme di lettura.

Il colosso di Moutanin View ha altresì colto l’occasione per sottolineare che è giunto il momento di dire addio definitivo agli SMS, visto che è uno standard universale adoperato da tutti gli operatori telefonici e da tutti i produttori ad eccezione di Apple.