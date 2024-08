Google Files potrebbe presto riassumere i documenti

Big G si starebbe preparando a rilasciare una nuova funzionalità che consentirà all'app Google Files di generare riepiloghi di documenti. La generazione di riepiloghi è uno dei punti forti dell'intelligenza artificiale e questa capacità si trova nella maggior parte degli strumenti AI. Riepilogare documenti lunghi non solo aiuta gli utenti a cogliere i punti importanti in modo rapido senza dover leggere l'intero testo, ma fa anche risparmiare tempo nel processo. Pertanto, non dovrebbe sorprendere se Google dovesse introdurre tale funzionalità anche nella sua app File. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda di Redmond sta lavorando a questa funzionalità da un po' di tempo ormai. Come riportato dal sito 9To5Google, tale funzionalità stata individuata per la prima volta dopo che alcune stringhe di testo facevano riferimento a "riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale". Ora, la versione beta dell'app Google Files 1.4678.667290778.0 mostra ulteriori prove che la funzionalità è attivamente in fase di sviluppo.

Le stringhe di codice trovate nella versione beta dell'app Google Files mostrano il seguente testo: “I riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale descrivono il contenuto del tuo file, così puoi trovare le informazioni di cui hai bisogno più rapidamente. I riepiloghi dell'intelligenza artificiale vengono generati sul tuo dispositivo, quindi le tue informazioni non vengono condivise con nessuno. Questa funzione non sempre funziona correttamente, quindi controlla attentamente tutte le informazioni cruciali. Puoi disattivare questa impostazione in qualsiasi momento nelle impostazioni. Trova informazioni importanti con i riepiloghi dell'intelligenza artificiale”.

Google Files: riepiloghi AI forse riservati a pochi dispositivi

Abilitando questa funzione, gli utenti potranno ottenere un certo controllo sulla funzione riepiloghi AI nell'app Google Files. Si ipotizza che i riepiloghi AI nell'app Files saranno alimentati da Gemini Nano per l'elaborazione sul dispositivo. Se così fosse, la funzione potrebbe essere limitata ai dispositivi Pixel e ad altri dispositivi abilitati, come Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Tuttavia, è anche possibile che Google possa estendere questa funzione per generare riepiloghi ai telefoni non Pixel utilizzando Google Assistant. Al momento, la funzione è ancora in versione beta e non è disponibile al pubblico. Naturalmente, c'è anche la possibilità che Google non rilasci affatto questa funzione.