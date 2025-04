Google estende le etichette di classificazione dati a Gmail per maggiore sicurezza

La protezione dei dati sensibili rappresenta una delle sfide più critiche per le aziende moderne. Google ha risposto a questa esigenza implementando le nuove etichette di classificazione dei dati in Gmail, rendendole disponibili a tutti dopo una fase di test in beta. Questo sistema consente alle organizzazioni di categorizzare le email utilizzando etichette personalizzate o quelle già integrate in Google Drive, permettendo agli amministratori di stabilire regole che prevengano, ad esempio, l'invio di comunicazioni classificate come "Interno" verso destinatari esterni o di applicare automaticamente l'etichetta "Confidenziale" a messaggi contenenti informazioni finanziarie riservate.

La sicurezza di Gmail viene ulteriormente rafforzata grazie all'integrazione con il sistema di prevenzione della perdita di dati, noto come Data Loss Prevention (DLP). Durante i test, Google ha migliorato il servizio introducendo l'etichettatura automatica basata sul contenuto delle email, fornendo agli utenti un feedback immediato e rendendo visibili i cosiddetti "Snippet di contenuti sensibili", che evidenziano le informazioni che hanno attivato le regole di sicurezza. Questo approccio non solo garantisce un'applicazione istantanea delle politiche di sicurezza, ma contribuisce anche a educare gli utenti sull'importanza della protezione dei dati.

Supporto esteso a iOS e Android

Per facilitare la gestione e il monitoraggio, i registri di controllo ora includono eventi relativi all'applicazione delle etichette, mentre il supporto esteso a dispositivi iOS e Android assicura una protezione uniforme indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Gli amministratori che hanno già partecipato alla fase beta possono continuare a utilizzare il servizio senza interruzioni, mentre i nuovi utenti possono attivare le etichette a livello di dominio, gruppo o utente singolo tramite la console amministrativa. È anche possibile sincronizzare le etichette tra Gmail e Google Drive per mantenere un sistema di classificazione coerente.

Questa innovazione non si limita a rafforzare la sicurezza, ma ha anche un impatto educativo significativo. Gli utenti imparano a proteggere meglio le informazioni sensibili durante l'uso quotidiano del servizio, riducendo il rischio di fughe accidentali di dati. La sincronizzazione tra Gmail e Drive rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ecosistema più sicuro e integrato. Le nuove funzionalità sono disponibili in diverse versioni di Google Workspace, tra cui Frontline Starter e Standard, Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Education Standard e Plus e altre. Tuttavia, le regole DLP che utilizzano le etichette come condizione o azione sono riservate ai piani premium come Enterprise Standard e Plus o Education Fundamentals, Standard e Plus.