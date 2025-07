Google estende i controlli sull’età tramite AI: cosa cambia per gli utenti

Nel panorama digitale contemporaneo, la protezione dei minori rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse. Le grandi piattaforme tecnologiche, come Google, stanno rispondendo a questa esigenza attraverso soluzioni innovative che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale per garantire un ambiente online più sicuro e controllato per i giovani utenti.

Recentemente, l’azienda di Mountain View ha annunciato un’importante evoluzione nei suoi sistemi di controlli età, estendendo il raggio d’azione ben oltre i confini di YouTube e coinvolgendo una vasta gamma di servizi appartenenti all’ecosistema Google.

Nuova tecnologia di age assurance

La nuova tecnologia di age assurance implementata da Google negli Stati Uniti si basa su sofisticati algoritmi di machine learning che analizzano in tempo reale una molteplicità di segnali digitali. Questi includono le ricerche effettuate, i video visualizzati, le interazioni sulle app e i modelli d’uso generale dei servizi.

L’obiettivo è quello di individuare con la massima precisione possibile se un account possa appartenere a un minore, così da attivare una serie di meccanismi di protezione automatici. Nel momento in cui l’algoritmo rileva un potenziale utente minorenne, viene richiesto un passaggio di verifica dell’età tramite l’invio di un documento d’identità o un selfie, introducendo così un ulteriore livello di sicurezza nel processo di autenticazione.

Restrizioni automatiche

In caso di mancata verifica o di conferma che l’utente sia effettivamente minorenne, Google applica una serie di restrizioni automatiche progettate per salvaguardare la sicurezza digitale dei più giovani.

Tra queste misure rientrano l’attivazione di promemoria per l’ora di andare a dormire su YouTube, la disattivazione della pubblicità personalizzata, la cancellazione della cronologia di posizione su Maps e limitazioni nell’accesso alle applicazioni soggette a limiti di età sul Play Store. Queste azioni si inseriscono all’interno della strategia più ampia di Digital Wellbeing promossa dall’azienda, volta a promuovere un uso consapevole e responsabile della tecnologia.

Gestione della privacy

Tuttavia, l’introduzione di sistemi automatizzati di controlli dell'età solleva interrogativi rilevanti in materia di privacy e accuratezza algoritmica. Sebbene Google assicuri che la raccolta di dati personali avvenga solo quando strettamente necessario e che i modelli di machine learning siano progettati per minimizzare i falsi positivi, resta il rischio che comportamenti innocui possano attivare controlli superflui o che utenti adulti vengano erroneamente classificati come minori.

La gestione equilibrata tra sicurezza e tutela della privacy diventa quindi un elemento centrale, soprattutto in un contesto globale dove le pressioni da parte di governi e organizzazioni per la protezione dell’infanzia sono in costante aumento.