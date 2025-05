Google contro le truffe online: un tool AI al servizio degli utenti per combattere le frodi

La sicurezza online fa un passo avanti con l'annuncio di Google sull'integrazione del suo avanzato modello linguistico Gemini Nano nel browser Chrome. Questa innovazione mira a proteggere gli utenti da minacce sempre più sofisticate nel panorama delle truffe online.

Google contro le truffe online: come funziona Gemini Nano

Il colosso tecnologico ha scelto di implementare inizialmente questa tecnologia sulla versione desktop di Chrome, con un successivo rilascio previsto per i dispositivi Android. Gemini Nano, operando localmente sul dispositivo dell'utente, analizzerà in tempo reale le pagine web visitate, identificando potenziali minacce, anche quelle non ancora registrate nei database di sicurezza. Questa analisi in loco garantisce una protezione personalizzata e tempestiva, riducendo i rischi legati alle nuove tecniche di frode.

La nuova funzionalità sarà disponibile per gli utenti che hanno attivato la Protezione Avanzata di Safe Browsing, un sistema che, secondo Google, offre già una protezione doppia contro il phishing rispetto alla modalità standard. Con l'aggiunta di Gemini Nano, questa protezione diventa ancora più solida, grazie alla capacità del modello di adattarsi rapidamente alla complessità delle minacce emergenti.

Google contro le notifiche spam

Attualmente, l'attenzione principale di questa tecnologia è rivolta alle truffe legate al supporto tecnico remoto, un problema in crescita che ha colpito numerosi utenti globalmente. Tuttavia, Google prevede di estendere la protezione ad altre tipologie di minacce digitali, con l'obiettivo di implementare questa tecnologia su un numero crescente di dispositivi Android.

Parallelamente, Google sta introducendo avvisi intelligenti per le notifiche spam su Android. Grazie a un modello di machine learning, Chrome sarà in grado di identificare notifiche potenzialmente dannose, offrendo agli utenti l'opzione di annullare l'iscrizione o, se preferito, visualizzare comunque il contenuto segnalato come rischioso. Questo approccio mira a garantire una navigazione più sicura e priva di distrazioni inutili.

Una strategia funzionale

Questa iniziativa rappresenta un tassello di una strategia più ampia di Google per sfruttare l'AI nella lotta contro le frodi online. Un risultato concreto di questa strategia è la riduzione dell'80% delle truffe relative a falsi servizi clienti delle compagnie aeree, un dato che sottolinea l'efficacia dell'approccio AI-driven nel rispondere alle sfide crescenti della sicurezza digitale.