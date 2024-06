Google Chrome: velocità delle prestazioni aumentata del 72%

Google ha recentemente annunciato un significativo miglioramento delle prestazioni del suo browser Chrome, evidenziando un aumento del 72% in termini di velocità negli ultimi due anni. Questo progresso è stato reso possibile grazie all'introduzione di un nuovo benchmark per i browser web, denominato Speedometer 3.0, e all'impegno costante di Google nell'ottimizzare il proprio software.

Speedometer 3.0 è il risultato di una collaborazione tra giganti tecnologici come Google, Mozilla, Microsoft, Intel e Apple. L'obiettivo era creare uno strumento di valutazione che fosse più rappresentativo delle esigenze moderne del web.

Diversamente dai benchmark precedenti, Speedometer 3.0 si focalizza su scenari di navigazione realistici, caricando siti web complessi e misurando il tempo necessario per renderli fruibili agli utenti. Questo approccio permette di valutare le prestazioni del browser in situazioni quotidiane e reali, fornendo dati più accurati e utili per l'ottimizzazione.

Speedometer 3.0: lo strumento con cui Chrome si migliora costantemente

Rilasciato a maggio 2022, Speedometer 3.0 ha fornito a Google preziose informazioni sulle aree critiche da migliorare. Analizzando i carichi di lavoro e le attività che assorbivano maggiormente le risorse del browser, Google è riuscita a implementare modifiche mirate che hanno portato a un tangibile miglioramento delle prestazioni. Queste ottimizzazioni hanno permesso a Chrome di gestire meglio le risorse del sistema.

I test condotti da varie testate giornalistiche confermano le affermazioni di Google. Recentemente, una recensione di un kit di memoria TeamGroup DDR5-7600 RGB ha rilevato che Chrome è costantemente il browser più veloce tra Chrome, Edge di Microsoft e Firefox di Mozilla, nonostante Edge utilizzi lo stesso motore di base di Chrome. Questo conferma l'efficacia delle ottimizzazioni apportate da Google e sottolinea il vantaggio competitivo che Chrome ha attualmente sui suoi principali rivali.

L'aumento del 72% delle prestazioni di Chrome negli ultimi due anni rappresenta un traguardo significativo, ma Google non intende fermarsi qui. L'azienda ribadisce il proprio impegno nel migliorare costantemente Chrome, offrendo agli utenti un'esperienza di navigazione web sempre più veloce, fluida e reattiva. Gli sforzi continui di Google sono rivolti a mantenere e rafforzare la posizione di Chrome come il browser più performante sul mercato, assicurando che gli utenti possano usufruire delle migliori tecnologie disponibili per la navigazione web.