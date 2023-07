Google Chat: in arrivo sette nuove funzionalità

Nel corso delle ultime ore, Google ha provveduto ad annunciare ben sette nuove funzionalità che tra non molto saranno disponibili su Google Chat. La maggior parte di essere arriveranno sulla versione desktop del servizio di messaggistica integrato in Google Workspace e alcune sono già presenti in altre app della suite di produttività.

Google Chat: tante novità per gli utenti

La prima novità è quella denominata Smart Compose, che è già disponibile in Gmail e Google Documenti. Grazie a questa funzione gli utenti possono velocizzare la scrittura dei messaggi tramite suggerimenti contestuali. Quando si comincia a digitare, infatti, Google Chat mostra il resto della frase, permettendo di evitare errori ortografici e grammaticali. L'implementazione è attesa per i prossimi giorni e sono supportate cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese.

Sono poi in dirittura d'arrivo le conferme di lettura per le chat di gruppo sulla versione Web del servizio e su mobile. In tal caso, quando qualcuno legge i messaggi inviati, Google Chat mostrerà i rispettivi avatar in basso a destra.

Prossimamente, inoltre, sarà possibile inserire link direttamente nel messaggio, semplicemente selezionando il testo e premendo sul pulsante dedicato nella barra degli strumenti di formattazione.

Sempre nelle prossime settimane, sarà possibile aggiungere funzionalità attraverso app di terze parti, effettuandone il download dal Google Workspace Marketplace.

C'è poi la feature che consente di modificare o eliminare un messaggio inviato e di citare un messaggio nelle conversazioni di gruppo ed è già disponibile per tutti.

Un’altra funzione già fruibile è quella che consente di nascondere in automatico le conversazioni più vecchie di sette giorni se il loro numero è superiore a dieci. In caso di necessità, però, possono essere visionate tutte in qualsiasi momento.