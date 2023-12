Google: annuncia modifiche a Cronologia delle posizioni di Maps

Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità e modifiche per Google Maps. In primis, il colosso statunitense sta apportando un grande cambiamento al funzionamento della Timeline su Maps. Big G ha infatti affermato che inizierà a salvare la cronologia e i relativi dati direttamente sul dispositivo degli utenti. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Mountain View: “la funzione Cronologia in Maps ti aiuta a ricordare i luoghi in cui sei stato ed è basata su un'impostazione chiamata Cronologia delle posizioni. Se fai parte del sottoinsieme di utenti che hanno scelto di attivare la Cronologia delle posizioni (è disattivata per impostazione predefinita), presto la tua cronologia verrà salvata direttamente sul tuo dispositivo, offrendoti un controllo ancora maggiore sui tuoi dati. Proprio come prima, puoi cancellare tutte o parte delle tue informazioni in qualsiasi momento o disattivare completamente l'impostazione.” Tale funzionalità arriverà su Android e iOS nelle prossime settimane.

Google Maps: ottimizzazione dell’app e nuove opzioni per il punto blu

Tra le altre novità annunciate da Google, adesso gli utenti potranno anche eliminare attività relative a luoghi specifici direttamente dall’app. Presto gli utenti potranno visualizzare tutte le attività recenti su Maps relative ad uno specifico luogo in un unico posto ed eliminare facilmente ricerche, indicazioni stradali, visite e condivisioni in pochi passi. Come le modifiche alla cronologia, anche questa novità di Google Maps inizierà a essere implementata su Android e iOS a breve. Inoltre, anche il punto blu di Maps (che indica la posizione attuale), subirà un cambiamento, diventando più utile. Ad esempio, sarà possibile salvare un parcheggio, condividere la propria posizione e vedere luoghi vicini. In un futuro aggiornamento sono previste ulteriori modifiche, come l’accesso alla cronologia delle posizioni.

L’annuncio di questo aggiornamento arriva non molto tempo dopo il rilascio di altre funzionalità per Google Maps. Tra queste vi sono gli elenchi collaborativi, una migliore navigazione per i trasporti pubblici ed emoji per le reazioni. L’azienda sta inoltre lavorando su una serie di funzionalità di intelligenza artificiale e ha recentemente lanciato la funzione Immersive View for Routes in città selezionate in tutto il mondo.