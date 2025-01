Google: AI gratis in Gmail e Docs, ma Workspace costerà di più

Grandi novità in arrivo per gli utenti Google che utilizzano spesso Gmail, Docs, Sheets, Meet e il resto della suite Workspace. In precedenza, per utilizzare l’AI, era necessario sborsare 20 dollari per utente al mese per il piano Gemini Business. Adesso, le funzionalità AI saranno gratuite. Google sta portando tutte le sue funzionalità AI nella sua app Workspace senza costi aggiuntivi mentre continua a gareggiare con Microsoft, OpenAI e altri per costruire la suite per ufficio basata sull'intelligenza artificiale del futuro. Tuttavia, c’è un problema. Mentre apporta questa modifica, Google sta aumentando il prezzo di tutti i piani Workspace. Jerry Dischler, presidente delle app cloud di Google, afferma che le aziende pagheranno circa 2 dollari in più al mese per utente per Workspace AI. I numeri non sono esatti, perché le aziende hanno contratti complicati e variabili, ma il prezzo di abbonamento base era di 12 dollari al mese e ora sarà di 14 dollari.

Google: l’offerta gratuita di Workspace AI

Workspace AI include elementi come riepiloghi di posta elettronica in Gmail e progetti generati per fogli di calcolo e video. Vi è poi un note-taker automatico per riunioni, il potente assistente di ricerca NotebookLM e strumenti di scrittura in tutte le app. Include anche l'accesso al bot Gemini stesso, che è forse lo strumento di intelligenza artificiale più potente di Google. Dischler sottolinea che Gemini è il prodotto AI più verticalmente integrato in circolazione al momento. Tuttavia, ciò funziona solo se le persone utilizzano l'intero sistema. Il manager afferma anche che le varie roadmap delle app stanno già cambiando e che le nuove funzionalità inizieranno a essere distribuite rapidamente.

Google non è l'unica azienda a fare marcia indietro sul sovrapprezzo dell'AI. Microsoft ha annunciato a novembre che le sue funzionalità AI di Copilot Pro, che in precedenza erano un upgrade mensile di 20 dollari, sarebbero diventate parte dell'abbonamento standard a Microsoft 365. Al momento, ciò vale solo per gli abbonamenti Personal e Family e solo in alcune regioni. Tali aziende sperano che offrire l’AI gratuitamente possa portare a dei vantaggi (soprattutto economici) nel lungo termine. Tuttavia, al momento sembra difficile fare delle previsioni in merito.