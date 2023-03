Google Ads: nuove regole sul software dannoso o indesiderato

Mountain View ha reso noto che a partire da maggio 2023 le regole di Google Ads sul software dannoso o indesiderato saranno suddivise in tre norme separate: software dannoso, sito compromesso e software indesiderato.

I responsabili della piattaforma di Big G inizieranno ad applicare tali norme il 9 maggio 2023 per poi completare l'intero processo in circa 4 settimane. La compagnia continuerà ad applicare le regole attuali sul malware fino a quando le modifiche previste non entreranno in vigore. Cerchiamo quindi di capire quali sono i cambiamenti programmati.

Software dannoso

Google ha deciso di restringere l'ambito delle norme sul software dannoso per impedire la distribuzione di software o "malware" in grado di provocare danni o ottenere accesso non autorizzato ad un computer, un altro tipo di device o un network.

Il divieto si applica sia agli annunci che al software ospitato su siti Web/App o accessibile tramite link da questi ultimi. Ciò vale anche per i contenuti non promossi tramite Google Ads. Qualsiasi violazione alla norma verrà considerata grave potrebbe comportare la sospensione dell'account.

Siti compromessi

Con la definizione "sito compromesso" Google indica un sito Internet o una pagina di destinazione il cui codice sia stato manipolato da una terza parte, o da chi per lei, per trarne beneficio. Ciò senza che il titolare o l'operatore ne sia a conoscenza e, spesso, anche con l'obbiettivo di recare danno ai visitatori.

Le nuove norme vietano di utilizzare destinazioni compromesse o che hanno subito un atto di pirateria informatica per gli annunci. In caso di violazione non vi sarà la sospensione dell'account senza preavviso, si riceverà invece un avviso una settimana prima della sospensione.

Software indesiderato

Google ha deciso di vietare tutti gli annunci e le destinazioni che violano le regole della compagnia sul software indesiderato. Anche in questo caso le violazioni non si tradurranno in una sospensione immediata senza preavviso. Sarà inviato un avviso una settimana prima della sospensione dell'account.