Goditi le feste al sicuro dagli hacker con Kaspersky Premium (-60%)

Kaspersky, azienda leader nel campo della sicurezza informatica, ha da poco lanciato i saldi natalizi, con sconti fino al 60% sulle licenze annuali. Grazie alla nuova offerta, il pacchetto più completo Kaspersky Premium Total Security, con antivirus in tempo reale e VPN illimitata, è in promo a 34,99 euro per il primo anno. Ecco il link all'offerta.

Kaspersky Premium è in offerta a soli 34,99 euro per il primo anno

Antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata, monitoraggio del dark web per eventuali fughe di dati e avanzate funzionalità di privacy sono i servizi inclusi nel piano Kaspersky Premium, in offerta a 34,99 euro per i primi 12 mesi grazie al 60% di sconto applicato in occasione dei saldi natalizi. In più, per il primo anno è incluso gratis Kaspersky Safe Kids, il servizio dedicato esclusivamente alla sicurezza online dei bambini.

L'offerta di Natale di Kaspersky riguarda anche i piani Plus e Standard, disponibili rispettivamente a 29,99 euro e 19,99 euro. A differenza del pacchetto più completo, Kaspersky Plus non offre le funzionalità di sicurezza per la privacy e il supporto degli esperti di Kaspersky per il controllo e la rimozione di eventuali virus. Nel piano Standard, invece, sono assenti sia la VPN che il monitoraggio del dark web.

Tutti e tre i piani di Kaspersky offrono il supporto alle principali piattaforme oggi in uso: dai PC Windows, ai Mac, dagli smartphone Android ai dispositivi iOS (iPhone e iPad).

Approfitta quindi dei saldi natalizi di Kaspersky per beneficiare fino al 60% di sconto su Kaspersky Premium Total Security, grazie al quale puoi ottenere in un unico pacchetto antivurs e VPN a meno di 3 euro al mese per un anno.

