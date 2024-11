God of War: Ragnarok al 51% di sconto per il Black Friday Amazon

God of War Ragnarök è un videogioco d'azione e avventura sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony. Rilasciato il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, e il 19 settembre 2024 per PC, rappresenta il nono capitolo della celebre serie God of War e il sequel diretto del gioco del 2018.

Ambientato e ispirato alla mitologia norrena, il titolo segna il culmine dell'era norrena della saga, con eventi che ruotano attorno al Ragnarök, l'apocalisse che porterà alla morte di molti dèi norreni. La storia segue Kratos e suo figlio adolescente Atreus, protagonisti in un viaggio che esplora temi di destino e vendetta, dopo gli eventi del precedente gioco.

Il giocatore controlla Kratos, impegnato in combattimenti intensi e ricchi di combo, alternati a enigmi ambientali. Tra le sue armi principali spiccano il Leviatano, un'ascia magica infusa di ghiaccio, che può essere lanciata e richiamata a piacimento, e le iconiche Lame del Caos, legate a catene e potenziate con fuoco magico.

Le Lame offrono una nuova meccanica in Ragnarök, permettendo di essere usate come rampino per attraversare baratri e lanciare oggetti contro i nemici. Completano l'arsenale lo Scudo del Guardiano, già visto nel precedente capitolo, e un gameplay che fonde azione frenetica e momenti strategici.

