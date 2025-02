Go 1.24: tutte le feature della nuova versione

Il team del linguaggio ha rilasciato Go 1.24, release che introduce funzionalità e ottimizzazioni mantenendo la compatibilità con le versioni precedenti.

Funzionalità di Go 1.24

Go 1.24 supporta gli alias di tipo generics permettendo di parametrizzarli come con i tipi definiti. È per esempio possibile definire un alias come type MioAlias[T int | string] = T , utilizzabile poi con variabili di tipo int o string . Tale funzionalità è disattivabile impostando GOEXPERIMENT=noaliastypeparams ma l'opzione verrà rimossa in Go 1.25.

Nel contesto dei moduli è stata introdotta la direttiva tool nel file go.mod per facilitare il tracciamento delle dipendenze eseguibili. Questo approccio sostituisce la pratica di aggiungere strumenti come importazioni vuote in tools.go . Ora, tramite il comando go tool , è possibile eseguire sia strumenti personalizzati che quelli inclusi nella distribuzione del linguaggio. Inoltre, il comando go get dispone del flag -tool per aggiungere la direttiva tool per un pacchetto specifico. Il meta-pattern tool consente poi di aggiornare o installare in blocco gli strumenti in un modulo con go get tool o go install tool .

Gli eseguibili creati con go run e go tool vengono automaticamente memorizzati nella cache di build per velocizzare le esecuzioni a fronte di un aumento dello spazio occupato dalla cache. I comandi go build , go install e go test includono il flag -json che produce output strutturato in formato JSON per i risultati di build ed eventuali errori. I dati dei risultati di build e test sono poi distinti da un nuovo tipo Action .

Go 1.24 introduce la variabile d'ambiente GOAUTH per un metodo di autenticazione più flessibile. go build imposta la versione del modulo principale nel file binario compilato basandosi sui tag e/o sulle informazioni di commit del sistema di versioning. In presenza di modifiche non committate, il numero di versione aggiunge automaticamente il suffisso +dirty .

Per ignorare le informazioni di versioning è possibile utilizzare -buildvcs=false . L'impostazione GODEBUG=toolchaintrace=1 aiuta inoltre a tracciare il processo di selezione della toolchain di go .

Il tipo os.Root consente di eseguire operazioni sul filesystem in una directory specifica garantendo che le operazioni siano limitate ad essa e prevenendo accessi a percorsi esterni tramite link simbolici. runtime.AddCleanup fornisce un meccanismo di finalizzazione più efficiente rispetto a runtime.SetFinalizer mentre testing.B.Loop offre infine un modo meno soggetto a errori per eseguire iterazioni nei benchmark.

Prestazioni e runtime

Come verificato dai benchmark, Go 1.24 apporta ottimizzazioni al runtime con una riduzione media del 2-3% dell'overhead della CPU. Le ottimizzazioni includono un'implementazione della mappa basata su Swiss Tables, un'allocazione della memoria più efficiente per oggetti di piccole dimensioni e un'implementazione del mutex interno al runtime. Si possono disabilitare la nuova implementazione della mappa e il mutex interno impostando GOEXPERIMENT=noswissmap e GOEXPERIMENT=nospinbitmutex durante il processo di build.