GNU Linux-Libre 6.12: nuovo kernel rilasciato in via ufficiale

Il progetto GNU Linux-libre ha annunciato oggi il rilascio e la disponibilità generale del kernel GNU Linux-libre 6.12 dedicato agli amanti del software libero. Basato sulla serie Linux 6.12 appena rilasciata, il kernel GNU Linux-libre 6.12 migliora il supporto CPM/QE QMC SoC, il driver Wi-Fi Realtek 8852BE-VT, il supporto del protocollo Amlogic BT, il driver amcc qt2025 phy, il sensore di prossimità aw96103/aw96105 e i codec TI TLV320AIC31XX. Il nuovo update aggiorna inoltre la pulizia dei controller Renesas xHCI e del driver HID Intel ISH (Integrated Sensor Hub). Inoltre, rinnova i nomi dei blob per ripulirli nei driver host MHI PCI, Adreno 620/621, r8169, Qualcomm q6v5 remoteproc, rtw8852c e rtw8922a. Infine, pulisce i nomi dei blob nei file TI PRU am642 e Qualcomm arm64 dts.

GNU Linux-Libre 6.12: le altre novità introdotte

Questa versione elimina la pulizia dei driver audio ks7010 e Intel SkyLake poiché sono stati rimossi dal kernel upstream. Inoltre, pulisce un programma GPLed senza codice sorgente appena aggiunto, camuffato da una sequenza di numeri esadecimali. Come affermato dagli sviluppatori della FSFLA: " Il programma distribuito solo in formato binario, con licenza GPL, di cui avevo parlato nell'ultimo rilascio, non è stato rimosso in tempo per la versione 6.11 di upstream, nonostante le patch dei collaboratori. Questo programma è ancora presente nella versione 6.12 di upstream e ora è accompagnato da un altro programma binario con licenza GPL nello stesso driver! Se fossero modelli di apprendimento automatico o LLM, potrebbero persino essere considerati open source(less)”

Come accennato, il kernel GNU Linux-libre è rivolto soprattutto ai puristi di Linux che vogliono costruire un computer senza alcun driver o codice proprietario. Gli amanti del software libero possono già scaricare i tarball compressi del kernel GNU Linux-libre 6.12 dal sito web ufficiale. Inoltre, i pacchetti binari ready-to-use per distribuzioni basate su Debian e Red Hat sono disponibili sui siti web di Freesh project e RPM Freedom. Il kernel GNU Linux-libre può essere installato su praticamente qualsiasi distribuzione GNU/Linux insieme o in sostituzione del kernel standard.