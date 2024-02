GNOME 46 beta è ora disponibile per il testing pubblico

GNOME Project ha rilasciato la versione beta della prossima serie di ambienti desktop GNOME 46 per test pubblici prima del rilascio finale il 20 marzo 2024. Questa nuova versione aggiunge ulteriori funzionalità e miglioramenti a vari dei suoi componenti e app principali. Le novità di GNOME 46 beta includono miglioramenti a GNOME Shell e Mutter, una modalità di ricerca globale per il file manager Nautilus, e un nuovo plug-in di aggiornamento per la distribuzione openSUSE Leap nel software GNOME. La beta aggiunge anche una nuova finestra “proprietà” per GNOME Bluetooth e una finestra “Preferenze” per GNOME Music. Anche la pagina WiFi di GNOME Control Center (Impostazioni) è stata migliorata, poiché mostra la password quando si condivide la rete tramite QR Code. Infine, la pagina Ricerca ha ricevuto un parametro della riga di comando per aprire direttamente la finestra Cerca posizioni e il pannello Rete presenta voci VPN mancanti.

GNOME46 beta: cosa prevede il nuovo aggiornamento

Durante la fase alpha, l'app Impostazioni è stata semplificata con impostazioni meglio riorganizzate in base alla pertinenza. È stato aggiunto un nuovo pannello Sistema che raggruppa i pannelli Regione e lingua, Data e ora, Utenti, Desktop remoto e Informazioni. GNOME 46 beta introduce poi nuove impostazioni Secure Shell, un nuovo pannello App che ospita anche le impostazioni delle app predefinite e un nuovo pannello Privacy e sicurezza leggermente diverso dal precedente pannello Privacy. Il visualizzatore di immagini Loupe ha ricevuto una nuova scorciatoia da tastiera per eliminare permanentemente un'immagine (Shift + Delete). L'app GNOME Maps ha ricevuto poi alcuni miglioramenti, introducendo una nuova interfaccia e nuove icone. Inoltre, Il gioco GNOME Chess è stato finalmente aggiornato dalla v43 alla v46 e ha ricevuto l'evidenziazione dei pezzi rilevanti quando viene controllato il re.

L'app GNOME Connections ha ricevuto la verifica del certificato per RDP (Remote Desktop Protocol), ma non solo. Sono stati introdotti il supporto per domini, dati app migliorati per AppStream 1.0 e la possibilità di cambiare l'icona quando cambia il certificato. GNOME Tweaks ha ricevuto il supporto per la ricerca di temi della shell nella directory predefinita dei temi gnome-shell. Inoltre, le opzioni di sovraamplificazione dell'audio e “Disabilita touchpad durante la digitazione” sono state rimosse. Ultimo ma non meno importante, la configurazione iniziale di GNOME ha ricevuto miglioramenti alla generazione di avatar e alla pagina di benvenuto. L'editor di testo di GNOME ora controlla i file sul disco prima di ripristinare le bozze per evitare di visualizzare i file eliminati e xdg-desktop-portal-gnome ha ottenuto un selettore dello schermo screencast riprogettato. Per maggiori dettagli e per scaricare l’ISO di GNOME 46 beta, è possibile controllare il sito ufficiale gi GNOME.