GNOME 46 avrà finalmente il supporto VRR sperimentale

l tanto atteso supporto per il Variable Refresh Rate (frequenza di aggiornamento variabile) in GNOME arriverà finalmente con GNOME 46. Si tratta della prossima versione principale del popolare ambiente desktop in uscita alla fine di questo mese. Dopo più di tre anni di lavoro da parte degli sviluppatori di Mutter (il gestore di finestre e compositi di GNOME), è stato introdotto il supporto VRR e sarà disponibile come parte del prossimo GNOME 46 serie di ambienti desktop come funzionalità sperimentale. Bisogna ricordare che, essendo sperimentale, il supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR) non sarà visibile all'utente finale in GNOME 46. Pertanto, gli utenti dovranno abilitare la funzionalità sperimentale variable-refresh-rate eseguendo uno specifico in un emulatore di terminale seguito da un riavvio della sessione. Il commando per attivare il support VRR è: gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']".

GNOME 46: supporto VRR consente visualizzazione fluida, ma è ancora limitato

Una volta abilitata la funzione di frequenza di aggiornamento variabile (VRR), gli utenti potranno modificare la frequenza di aggiornamento del proprio monitor. Per fare ciò basterà recarsi nella sezione Display nell'app Impostazioni GNOME. Questa funzionalità rileverà in primis i monitor compatibili con VRR. In seguito, sarà possibile regolare la frequenza di aggiornamento in base al frame rate del contenuto, come i giochi, consentendo una visualizzazione fluida della sorgente. Al momento, il supporto sperimentale VRR in GNOME 46 presenta alcune limitazioni, come lo stuttering nel movimento del cursore con l'aggiornamento passivo dei client a schermo intero. Si spera che queste limitazioni verranno risolte dal prossimo importante aggiornamento del popolare ambiente desktop, GNOME 47, in uscita a settembre 2024.

Il rilascio dell'ambiente desktop GNOME 46 è previsto per il 20 marzo 2024. Introdurrà funzionalità importanti come una modalità di ricerca globale dedicata per il file manager Nautilus, supporto per l'autenticazione con smart card PKCS #11 in Epiphany, riorganizzazione e nuove impostazioni, più porte GTK4 e tantissime app aggiornate.