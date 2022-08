GNOME 43 Beta: proseguono i porting alle GTK4

Il team di coder di GNOME, storico ambiente grafico open source sviluppato sfruttando le librerie grafiche GTK, ha annunciato alla propria community di tester e appassionati la disponibilità della nuova beta release di GNOME Shell 43. Questa build di testing integra una serie di novità davvero interessanti che permettono di migliorare la già ottima user experience di tale desktop environment. In tale release ad esempio sono stati eseguiti diversi lavori di porting degli applicativi alle nuove librerie GTK4.

Su GNOME 43 Beta è possibile trovare un rinnovato supporto agli installer in formato Flatpak. Questo upgrade è stato possibile grazie ad una vasta serie di patch dedicate a GNOME Software, il programma che si occupa concretamente d'interfacciarsi con i diversi package manager adottati delle varie distribuzioni Linux e con lo store online Flathub. Gli sviluppatori hanno reso più rapido e fluido il processo d'installazione degli applicativi pacchettizzati in questo formato realizzato dal team di coder Red Hat.

In GNOME 43 Beta troviamo anche il supporto alle PWA (Progressive Web App), cioè quel tipo di web app ideate per comportarsi come un software nativo ed integrarsi al meglio con i diversi ambienti grafici. Le PWA possono ad esempio uniformarsi con il sistema di notifiche del sistema operativo ed eseguire tutta una serie di operazioni in modo similare a quanto avviene con i programmi "tradizionali".

In tale beta release è possibile reperire un nuovo pannello chiamato "Device Security" disponibile nella categoria "Privacy" in GNOME Setting, ovvero il pannello di controllo del desktop environment. Tale sezione è stata ideata con lo scopo di permettere la visione dei diversi status di sicurezza, generati tramite l'utility Fwupd, dell'hardware del computer, come ad esempio le opzioni dedicate a Secure Boot.

GNOME 43 Beta include la nuova modalità List View per Nautilus, il file manager sviluppato dal team di GNOME. Questa funzionalità consente sostanzialmente di organizzare i file sotto forma di lista ordinata in base al: nome, data di creazione o dell'ultima modifica.