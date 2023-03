Gmail: IA in arrivo, individuate tracce nel codice

Ebbene sì, anche su Gmail è in dirittura d’arrivo l’intelligenza artificiale, che ormai tutte le aziende tech sembrano essere intenzionate a integrare in maniera più o meno capillare nei propri prodotti. La scorsa settimana, infatti, Google ha annunciato di voler introdurre l’IA generativa nel suo servizio di posta elettronica e nel corso delle ultime ore sono state rinvenute le prime tracce della cosa nel suo codice.

Gmail: tante nuove funzioni basate sull'IA generativa in arrivo

Il team di 9to5Google ha infatti decompilato l’app di Gmail per Android e ha individuato alcune delle novità relative all’AI che saranno implementate in futuro.

Andando più in dettaglio, è stato scovato un pulsante denominato “Aiutami a scrivere” nella schermata di composizione delle email, il quale permette di aprire una casella di testo con la scritta “Dì a Gmail cosa scrivere per te” in cui è possibile comporre una frase del tipo "Scrivi un'email di compleanno ad Alex che compie 23 anni" e altre richieste simili. Una volta completata la richiesta, è sufficiente sfiorare il tasto “Crea” per finalizzare l’operazione.

Google sta inoltre lavorando a una funzione denominata “Migliora il mio messaggio” che aiuta gli utenti ad ottimizzare un testo che è stato già scritto. La funzione è anch’essa accessibile tramite un tasto dedicato e una volta adoperata permette di creare una nuova versione di un messaggio già composto e di dare un voto all’IA. Il concetto è di rendere il messaggio più formale, di accorciarlo, elaborarlo meglio o ridurlo in un elenco puntato.

Un’altra funzione in arrivo è quella chiamata, come da tradizione in casa Google, “Mi sento fortunato” , la quale concede maggiore libertà all'IA, e pare debba venire implementata pure una feature denominata "Scrivi una bozza" per ricevere uno spunto iniziale.