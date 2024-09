Gli smartphone nocivi per il sonno: stop per i bambini sotto i 2 anni

L'uso eccessivo degli smartphone, specialmente nelle ore serali, sta avendo un impatto negativo sempre più significativo sulla qualità del sonno tra i giovani, come dimostrano numerosi studi scientifici. Questo fenomeno sta sollevando serie preoccupazioni tra esperti del settore, istituzioni sanitarie e genitori a livello globale.

Una recente ricerca pubblicata su Jama Pediatrics ha rivelato che l'uso prolungato dei dispositivi elettronici prima di andare a letto è collegato a una riduzione del tempo dedicato al sonno e a una qualità del riposo inferiore, specialmente tra gli adolescenti. Attività interattive come i videogiochi o il multitasking sembrano avere gli effetti più dannosi in questo contesto.

In risposta a questi dati allarmanti, diversi Paesi stanno adottando misure per limitare l'uso degli smartphone tra i giovani. La Svezia, ad esempio, ha introdotto linee guida che scoraggiano l'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini sotto i due anni e raccomandano un limite di tre ore giornaliere per gli adolescenti.

Un problema molto ricorrente anche in Italia

Anche l'Italia sta affrontando questa problematica: l'Istituto Superiore di Sanità ha recentemente segnalato che la mancanza di sonno tra i giovani italiani può condurre a problemi come irritabilità, comportamenti aggressivi e un maggiore rischio di sviluppare dipendenze tecnologiche.

Sempre più genitori stanno scegliendo di ritardare l’introduzione degli smartphone nella vita dei loro figli, seguendo l'esempio di figure come Steve Jobs e Bill Gates, che hanno limitato l'accesso alla tecnologia per i loro stessi figli. Questa crescente consapevolezza sta spingendo anche le aziende tecnologiche a progettare dispositivi e software più adatti ai bambini, con strumenti di controllo parentale più efficaci e funzioni limitate per evitare l'uso eccessivo.

L'abitudine di utilizzare smartphone e altri dispositivi elettronici prima di dormire costituisce una minaccia concreta per la salute del sonno tra i giovani. È fondamentale che famiglie, scuole e autorità collaborino per promuovere pratiche di utilizzo della tecnologia più equilibrate e consapevoli, al fine di preservare il benessere fisico e mentale delle nuove generazioni.