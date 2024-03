GitHub Copilot lancia Learning Pathway per le aziende

GitHub ha annunciato l’arrivo del nuovo Learning Pathway rivolto alle aziende e incentrato su GitHub Copilot. Quest’ultimo è un servizio a pagamento che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per aiutare gli utenti a scrivere e comprendere il codice. Copilot è in grado di leggere il codice scritto, comprenderlo e fornire assistenza per aiutare gli utenti a essere più produttivi. Invece di spiegare agli sviluppatori come utilizzare il software, Learning Pathway spiegherà ai leader aziendali come possono trarre vantaggio da Copilot. Alcune delle domande a cui il percorso cerca di rispondere sono diverse. Queste includono: cosa si può ottenere con GitHub Copilot, come GitHub Copilot gestisce i dati, quali sono le migliori pratiche per creare una policy di governance dell'intelligenza artificiale e come questo servizio può essere distribuito per essere utilizzato dagli sviluppatori aziendali.

GitHub Copilot: sviluppo software più rapido, sicuro e di qualità superiore

GitHub Copilot è già utilizzato da diverse aziende, come ASOS, CARIA, Cisco, Lyft, Philips, Redfin e Shopify. Secondo l'azienda, questo percorso di apprendimento è classificato come modulo Essentials, il che significa semplicemente che è progettato per coprire concetti chiave per costruire una buona base di comprensione. La società ha affermato che sta già lavorando al prossimo modulo Copilot Learning Pathway che si concentrerà sul lavoro a fianco del tuo nuovo programmatore AI pair. In futuro, GitHub insegnerà il prompt engineering e l'utilizzo di Copilot per scrivere test e rifattorizzare il codice.

Il lancio di questo percorso di apprendimento arriva meno di due settimane dopo il lancio di GitHub Copilot Enterprise, una versione da 39 dollari di Copilot rivolta alle imprese. L'edizione Enterprise differisce dal Copilot standard in quanto può essere personalizzata per ciascuna organizzazione con risposte basate sui repository di codici e sulla knowledge base. Nel suo annuncio, l'azienda ha citato una recente ricerca secondo la quale gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot sono in grado di completare le proprie attività il 55% più velocemente, producendo codice di qualità superiore. Infine, sempre secondo l’azienda, Copilot è anche in grado di migliorare la sicurezza del software che aiuta a creare.