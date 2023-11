GitHub annuncia il piano Copilot Enterprise dedicato alle aziende

Nel corso della GitHub Universe, la conferenza annuale degli sviluppatori di GitHub, la società ha annunciato i nuovi piani in abbonamento per gli utenti aziendali, che permetterà alle imprese di migliorare il proprio pair-programmer Copilot a seconda della propria base di codice interna. L’azienda ha inoltre fatto un po’ di chiarezza su Copilot Chat, il chatbot AI presentato a marzo, il cui lancio a livello globale è previsto per dicembre. Copilot Chat si basa su GPT-4 di OpenAI e sarà disponibile già con l’abbonamento Copilot Standard, al prezzo di 10 dollari al mese per gli utenti privati e 19 dollari al mese per quelli aziendali. Oltre questi piani, GitHub ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo abbonamento dedicato alle aziende, che avrà un costo di 39 dollari al mese. Si chiama Copilot Enterprise e sarà disponibile da febbraio 2024.

Copilot Enterprise: le novità del piano di GitHub

Copilot Chat è un chatbot distribuito all’interno dell’ambiente di sviluppo integrato (IDE) dello sviluppatore, che aiuta quest’ultimo con il suo lavoro. Ad esempio, il chatbot può rispondere alle domande, oppure identificare e proporre correzioni di bug e fornire dei feedback su righe di codice specifiche. Con il piano Copilot Enterprise questo assistente verrà ulteriormente potenziato. Come riportato sul blog ufficiale di GitHub: “Con Copilot Chat connesso ai repository su github.com, Copilot Enterprise consente ai team di sviluppatori di aggiornarsi rapidamente sulla tua code base, cercare e creare documentazione, ottenere suggerimenti basati su codice interno e privato ed esaminare rapidamente le richieste pull. Inoltre, saranno disponibili anche azioni smart, come la possibilità di generare riepiloghi delle richieste pull per aiutare gli sviluppatori a rimanere nel loro stato di flusso con il semplice clic di un pulsante. E, naturalmente, tutto questo viene fornito con sicurezza, protezione e privacy di livello aziendale”.

Ad oggi Copilot Chat funziona con spazi di lavoro privati ​​all'interno dell'IDE. Tuttavia, questo richiede all'utente di clonare il proprio repository in modalità locale. Con Copilot Enterprise tutti i tipi di conversazioni abilitate all’AI sul codice e sulla documentazione associata saranno disponibili in cloud. Infine, le aziende potranno ottimizzare il modello. In questo modo Copilot potrò completare il codice con più facilità e rispondere a domande specifiche e uniche per una determinata base di codice.