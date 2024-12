GitHub Copilot è ora disponibile gratuitamente in VS Code

GitHub, la piattaforma di sviluppo più popolare al mondo, ha superato i 150 milioni di sviluppatori. Per celebrare questo traguardo, Microsoft sta rendendo GitHub Copilot gratuito in VS Code. Questa versione gratuita è anche dotata di funzionalità complete, tra cui chat e completamento del codice, modifiche multi-file, scelta multi-modello, estensioni di terze parti come Perplexity, Stack Overflow e altro ancora.

GitHub Copilot: le limitazioni della versione free

L'edizione gratuita di GitHub Copilot presenta alcune limitazioni rispetto alla versione Pro. Gli utenti potranno infatti inviare a 50 messaggi e interazioni al mese e fino a 2000 suggerimenti di codice in tempo reale. Inoltre, alcune funzionalità non saranno disponibili. Nello specifico si tratta dei riepiloghi per richieste di pull, problemi e discussioni e della revisione del codice in GitHub. Inoltre, gli utenti non potranno sfruttare l’assistente di aggiornamento per Java in VS Code e Copilot Workspace nelle richieste di pull. Non sarà poi garantito l’accesso all'anteprima tecnica di Copilot Workspace e non saranno disponibili GitHub Mobile, GitHub CLI e Windows Terminal. Per bypassare tali limitazioni, gli sviluppatori possono abbonarsi a GitHub Copilot Pro, al prezzo di 10 dollari al mese. Microsoft ha anche detto che la versione gratuita con funzionalità limitate è solo per singoli sviluppatori.

In merito al lancio del nuovo piano gratuito, Thomas Dohmke, CEO di GitHub, ha dichiarato che: “GitHub ha una lunga storia di offerta di prodotti e servizi gratuiti agli sviluppatori. A partire dalla collaborazione gratuita open source e pubblica, abbiamo aggiunto repository privati ​​gratuiti, minuti gratuiti per GitHub Actions e GitHub Codespaces e storage gratuito per pacchetti e release. Oggi, stiamo aggiungendo GitHub Copilot al mix lanciando GitHub Copilot Free”.

Insieme all'annuncio del piano free, Microsoft ha anche annunciato la disponibilità generale di Copilot Chat su GitHub per tutti gli utenti. Come parte della GA, GitHub ha rimosso i limiti sul numero di repository che è possibile indicizzare. Ciò consente agli sviluppatori di utilizzare Copilot Chat in tutta la loro base di codice. Il nuovo livello gratuito e la disponibilità generale di Copilot Chat dimostrano l'impegno dell’azienda nel rendere gli strumenti AI per sviluppatori più accessibili.