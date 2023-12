GitHub Copilot Chat: arrivano suggerimenti AI di ridenominazione

Gli utenti di Visual Studio Preview che utilizzano l'estensione GitHub Copilot Chat a pagamento possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale per suggerire nomi per variabili, metodi e classi. Come riportato dalla stessa Microsoft, invece di inserire semplicemente un nome, l'estensione esamina il modo in cui viene utilizzato l’identificatore e lo stile di codice per “proporre identificatori che si adattino perfettamente alla base di codice”. Dare un nome alle varie parti del codice è infatti utile per ritrovare le varie sezioni quando si ha bisogno di tornare sul codice. Ciò si rivela interessante anche quando si lavora in team, poiché gli altri membri saranno in grado di capire meglio cosa sta succedendo.

GitHub Copilot Chat: come utilizzare i suggerimenti AI di ridenominazione in Visual Studio Preview

Per iniziare a usare questa funzionalità, è necessario avere un abbonamento a GitHub Copilot, l'ultima versione di Visual Studio Preview installata e l'estensione GitHub Copilot Chat. In seguito, bisogna abilitare l’opzione da “Opzioni”, “GitHub”, “Copilot Chat” e, infine, “Abilita suggerimenti di ridenominazione”. Fatto ciò, per usare questo nuovo strumento, basta selezionare un identificatore e fare clic con il pulsante destro del mouse e cliccare su Rinomina. Qui verrà mostrato un elenco di suggerimenti su misura per il codice. Una volta trovato il suggerimento più adatto, l’ultima cosa da fare è semplicemente premere il tasto Invio sulla tastiera.

La capacità dell’AI di fornire suggerimenti relativi a nomi di variabili, metodi e classi può essere di grande aiuto quando si deve scrivere un codice. Nonostante l’intelligenza artificiale non possa essere effettivamente utilizzata per sviluppare il software in modo indipendente, può rivelarsi valida come assistente. I singoli utenti, possono abbonarsi a GitHub Copilot al prezzo di 10 dollari al mese (o 100 dollari all'anno). Gli utenti aziendali possono invece optare per Copilot Business, al prezzo di 19 dollari al mese per utente, o Copilot Enterprise, il cui costo è di 39 dollari al mese per utente.