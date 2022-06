GitHub e i comportamenti "tossici" degli sviluppatori

I ricercatori della Carnegie Mellon University e della Wesleyan University hanno effettuato uno studio finalizzato a capire quanto possano essere "tossiche" le relazioni tra gli sviluppatori che interagiscono attraverso la piattaforma per il code hosting GitHub.

Il paper così prodotto prende il titolo di "Did You Miss My Comment or What?" - Understanding Toxicity in Open Source Discussions.

Cosa sono i comportamenti "tossici"

Per spiegare il termine "tossicità" è stato preso come riferimento qualsiasi tipo di comportamento maleducato, irrispettoso o irragionevole, tale da determinare l'allontanamento volontario di una persona da una discussione.

A tal proposito la ricerca cita la mailing list creatasi attorno allo sviluppo del Kernel Linux, nota per il tono non esattamente disteso dei confronti.

Lo stesso Linus Torvalds, fondatore del progetto che di certo non è conosciuto come un esempio di buone maniere, avrebbe riconosciuto l'esistenza di questa problematica e se ne sarebbe assunto la responsabilità.

Non è un caso che diverse community Open Source abbiano deciso di adottare delle policy e dei codici di condotta specifici, soprattutto in considerazione del fatto che l'ecosistema creatosi intorno al codice libero e aperto dovrebbe essere per sua natura inclusivo.

GitHub è meno "tossica" di Reddit

I comportamenti "tossici" sono quindi una componente inevitabile nel contesto dell'Open Source?

Secondo i ricercatori essi sarebbero molto più rari di quanto non si possa credere e avrebbero riguardato soltanto 6 discussioni su 1.000 tra quelle analizzate durante la rilevazione.

Nel complesso, su GitHub i confronti in cui sarebbero stati osservati dei confronti all'insegna della "tossicità" sarebbero stati appena 100.

I comportamenti tossici adottati all'interno della piattaforma sarebbero inoltre peculiari, infatti in altre community si sarebbero verificati più frequentemente fenomeni come l'hate speech se non addirittura delle molestie.

Su GitHub si avrebbero invece (e comunque in modo contenuto) confronti in cui spiccano prese di posizioni arroganti e insulti. In ogni caso saremmo molto lontani dalla durezza delle interazioni osservabili in altri servizi come per esempio Twitter e Reddit.

Un'altra caratteristica peculiare di GitHub riguarderebbe il fatto che non di rado i comportamenti "tossici" non sarebbero una pratica diffusa tra troll o utenti anonimi ma tra sviluppatori con una lunga esperienza alle spalle.