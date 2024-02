Giovani e conto corrente: le vantaggiose proposte di Fineco per gli under 30

Se hai meno di 30 anni e vuoi aprire un conto corrente che ti permetta di investire in modo semplice e conveniente, Fineco ha la soluzione che fa per te. La banca online da anni offre servizi e prodotti di qualità ai suoi clienti, con un’attenzione particolare ai giovani.

Il primo vantaggio del conto è che non ha nessun costo di gestione se sei under 30. Fino al giorno del tuo trentesimo compleanno, infatti, non paghi nessun canone mensile. Dopo i 30 anni, il canone è di soli 3,95€ al mese, ma puoi eliminarlo se usi i servizi e i prodotti del conto.

Un conto corrente gratuito e ricco di funzionalità adatto ai giovani

Il conto corrente Fineco ti offre la possibilità di investire in azioni e ETF a prezzi vantaggiosi. Se hai meno di 30 anni, infatti, puoi comprare azioni italiane e americane con uno sconto del 50% sulle commissioni, oltre a poter aderire gratuitamente ai piani di accumulo ETF, che ti consentono di investire in modo graduale e diversificato.

Inoltre, puoi gestire tutto dal tuo smartphone, grazie all’app disponibile per Android e iOS. Con l’app, puoi controllare il saldo e i movimenti del tuo conto, regolare i limiti delle tue carte, inviare e ricevere denaro tramite WhatsApp o SMS, e molto altro ancora.

Un’altra funzionalità interessante è MoneyMap, che ti aiuta a gestire meglio i tuoi soldi. Così, potrai vedere in un colpo d’occhio le tue entrate e le tue uscite, suddivise per categorie, per capire come stai spendendo i tuoi soldi. Puoi anche impostare dei budget di spesa e calcolare il tuo risparmio mensile.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, puoi scegliere tra carte di debito, credito e prepagate, del circuito MasterCard o VISA.

Se vuoi avere dei vantaggi esclusivi e un maggior potere di spesa, puoi richiedere la Carta Gold World, che ti offre una serie di servizi premium, come l’assicurazione viaggi, l’accesso alle lounge aeroportuali e lo sconto sul noleggio auto.

Come vedi, il conto Fineco è una soluzione ideale per i giovani che vogliono avere un conto facile da usare, conveniente e sicuro. Se vuoi approfittare di questa offerta, apri il conto subito cliccando qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.