Conto HYPE: aprilo oggi e ricevi 25 euro di bonus

Siamo circondati dal digitale, anche quando dormiamo. C’è chi ci lavora giornalmente, chi lo usa per divertirsi e chi, invece, per gestire il proprio denaro. In questo ultimo contesto, HYPE assume il ruolo di carta conto all’avanguardia. Se ti registri oggi stesso, riceverai subito 25 euro di bonus. Ottima iniziativa, vero? Ricordati di inserire il codice promozionale CIAOHYPER, altrimenti non avrai nulla in regalo.

25 euro di bonus da parte di un conto smart e vantaggioso

Ogni utente trova con HYPE l'opzione adatta. HYPE Start è il conto ideale se vuoi semplicità mentre effettui le tue operazioni quotidiane. È perfetto infatti per i giovani o per chi si avvicina per la prima volta al mondo bancario digitale. La carta è contactless e ti consente di pagare e prelevare senza commissioni. L'app di HYPE offre una visione chiara delle spese e permette di impostare obiettivi di risparmio, tutto senza canone mensile.

Se, invece, le tue esigenze vanno oltre le semplici spese giornaliere, HYPE Premium è senza dubbio la scelta migliore. Se poi viaggi spesso, troverai prelievi gratuiti ovunque e tassi di cambio favorevoli. Ci sono incluse le assicurazioni di viaggio, i limiti di spesa e di prelievo, e opportunità di cashback su molti acquisti.

Ricordati di inserire il codice CIAOHYPER durante la registrazione per ottenere i tuoi 25 euro di bonus e cominciare a sfruttare al meglio le potenzialità del tuo nuovo conto HYPE. Con un'ampia gamma di servizi e vantaggi, la fintech si conferma nuovamente come soluzione eccellente per chiunque desideri una gestione finanziaria senza problemi.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi