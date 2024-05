3 mesi gratis di Revolut Premium: sfrutta subito i vantaggi

Approfitta ora di 3 mesi gratis con Revolut Premium, l'opportunità perfetta per chi cerca funzionalità avanzate e una gestione del denaro moderna. Attivando oggi questo piano, potrai godere immediatamente di moltissimi vantaggi senza pagare nulla.

Tra questi, spicca la sicurezza avanzata: Revolut offre una carta fisica personalizzata e carte virtuali usa e getta per proteggere le tue transazioni online. Inoltre, riceverai notifiche istantanee per ogni spesa effettuata, permettendoti di controllare in maniera efficiente e tempestiva tutte le tue uscite.

3 mesi gratis del Piano Premium di Revolut: trasforma il modo in cui gestisci il denaro

Il Piano Premium propone l’assicurazione medica globale e la copertura per gli acquisti fraudolenti online. Se ami viaggiare, apprezzerai particolarmente l’assicurazione per i bagagli smarriti e sport invernali.

Altro grande vantaggio per i viaggiatori è il conto multivaluta. Con questo, i cambi valuta sono senza commissioni e i prelievi fino a 400 euro al mese sono gratuiti ovunque nel mondo. L'accesso alle lounge aeroportuali e l'assistenza globale 24/7 tramite app rendono ogni viaggio ancor più sereno e confortevole.

Il Piano Premium ti riserva anche sconti esclusivi, come il 20% meno sui bonifici internazionali e il cashback fino al 5% sugli alloggi. Anche gli appassionati di criptovalute troveranno vantaggi unici nel trading.

Come si attivano i 3 mesi gratis di Revolut Premium? Vai alla pagina ufficiale dell’offerta e inserisci il numero di telefono. Fatto questo, clicca sul link che hai ricevuto via SMS e scarica l’app. Registrati, attiva il conto ed effettua l’upgrade a Premium. Tutto qua! Ma affrettai, perché l’offerta durerà ancora per poco tempo.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione