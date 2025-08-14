Giornata Mondiale della Fotografia 2025: pCloud regala 10 GB di storage

Il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, l'occasione giusta per valorizzare i ricordi catturati con la tua fotocamera o il tuo smartphone. Che si tratti di un tramonto tropicale, di un ritratto speciale o di un momento improvvisato con gli amici, le foto sono frammenti di vita che meritano di essere custoditi con cura.

Se vuoi proteggere i tuoi scatti e avere sempre spazio libero per immortalare nuove avventure, pCloud è una delle soluzioni più pratiche ed affidabili. In occasione di questo mese estivo, la piattaforma regala 10 GB di spazio di archiviazione online a chi si iscrive subito, senza costi iniziali. Inoltre, tutti i piani Premium fino a 10 TB di spazio sono in super sconto.

Giornata Mondiale della Fotografia: perché pCloud è il miglior alleato dei tuoi ricordi

Le fotografie raccontano storie che non vorremmo mai perdere, ma quante volte abbiamo visto immagini cancellate per errore o sparite insieme a uno smartphone rotto? pCloud risolve questo problema con un sistema di caricamento automatico che salva in cloud ogni foto e video direttamente dal tuo telefono, liberando al contempo memoria sul dispositivo.

Grazie al pCloud Virtual Drive, puoi sincronizzare interi album tra tutti i tuoi device e ritrovarli sempre disponibili, ovunque tu sia. E se vuoi condividere i tuoi scatti con amici, clienti o follower, puoi creare link personalizzati che rispecchiano il tuo stile e proteggere i file con password e date di scadenza.

La sicurezza è un altro punto fermo: pCloud utilizza protocolli TLS/SSL di ultima generazione per proteggere i tuoi dati, e ogni piano include opzioni avanzate di archiviazione e condivisione. C'è anche un lettore integrato per ascoltare musica o vedere video direttamente dal cloud.

Iscrivendoti oggi sul sito ufficiale, approfitti della promo estiva con 10 GB gratuiti per iniziare subito a salvare le tue immagini più preziose, così il 19 agosto potrai celebrare la fotografia senza il timore di perdere i tuoi momenti più belli.

