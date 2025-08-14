Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Giornata Mondiale della Fotografia 2025: pCloud regala 10 GB di storage

Tra pochi giorni si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia e pCloud per l'occasione fa un regalo a tutti i nuovi utenti.
Giornata Mondiale della Fotografia 2025: pCloud regala 10 GB di storage
Tra pochi giorni si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia e pCloud per l'occasione fa un regalo a tutti i nuovi utenti.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 14 ago 2025
Link copiato negli appunti

Il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, l'occasione giusta per valorizzare i ricordi catturati con la tua fotocamera o il tuo smartphone. Che si tratti di un tramonto tropicale, di un ritratto speciale o di un momento improvvisato con gli amici, le foto sono frammenti di vita che meritano di essere custoditi con cura.

Se vuoi proteggere i tuoi scatti e avere sempre spazio libero per immortalare nuove avventure, pCloud è una delle soluzioni più pratiche ed affidabili. In occasione di questo mese estivo, la piattaforma regala 10 GB di spazio di archiviazione online a chi si iscrive subito, senza costi iniziali. Inoltre, tutti i piani Premium fino a 10 TB di spazio sono in super sconto.

Vai all'offerta di pCloud

Giornata Mondiale della Fotografia: perché pCloud è il miglior alleato dei tuoi ricordi

giornata mondiale fotografia

Le fotografie raccontano storie che non vorremmo mai perdere, ma quante volte abbiamo visto immagini cancellate per errore o sparite insieme a uno smartphone rotto? pCloud risolve questo problema con un sistema di caricamento automatico che salva in cloud ogni foto e video direttamente dal tuo telefono, liberando al contempo memoria sul dispositivo.

Grazie al pCloud Virtual Drive, puoi sincronizzare interi album tra tutti i tuoi device e ritrovarli sempre disponibili, ovunque tu sia. E se vuoi condividere i tuoi scatti con amici, clienti o follower, puoi creare link personalizzati che rispecchiano il tuo stile e proteggere i file con password e date di scadenza.

La sicurezza è un altro punto fermo: pCloud utilizza protocolli TLS/SSL di ultima generazione per proteggere i tuoi dati, e ogni piano include opzioni avanzate di archiviazione e condivisione. C'è anche un lettore integrato per ascoltare musica o vedere video direttamente dal cloud.

Iscrivendoti oggi sul sito ufficiale, approfitti della promo estiva con 10 GB gratuiti per iniziare subito a salvare le tue immagini più preziose, così il 19 agosto potrai celebrare la fotografia senza il timore di perdere i tuoi momenti più belli.

Vai all'offerta di pCloud
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Realizza il tuo sito con i tool AI di IONOS: ora è gratis per un anno
Hosting

Realizza il tuo sito con i tool AI di IONOS: ora è gratis per un anno
Costruisci il tuo sito da zero, gratis per un anno: l'offerta IONOS
Hosting

Costruisci il tuo sito da zero, gratis per un anno: l'offerta IONOS
Gli hosting Aruba e altre soluzioni web sono in sconto fino al 90%
Hosting

Gli hosting Aruba e altre soluzioni web sono in sconto fino al 90%
Apri il tuo negozio online in 48 ore: con IONOS costa 1€/mese
Hosting

Apri il tuo negozio online in 48 ore: con IONOS costa 1€/mese