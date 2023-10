Giochi in offerta per Halloween: SVENDITA di CDKeys fino al 93%

È davvero impressionante la quantità di sconti proposti da CDKeys per Halloween. Collegandoti a questa pagina puoi trovare infatti una vasta selezione di giochi horror in offerta per l'occasione della notte delle streghe: parliamo di offerte anche su titoli molto recenti e che, in generale, possono arrivare persino al 93%.

I prezzi proposti sono tutti col cambio in euro e codici che possono essere attivati legalmente anche in Italia. Dunque, nessuna preoccupazione e nessuno "scherzetto" di Halloween. Hai solo da scegliere e iniziare a giocare.

Sconti CDKeys per Halloween: alcuni dei giochi in offerta

Il numero di giochi proposti è davvero ampio, come anticipato, ma vogliamo darti qualche suggerimento: ad esempio trovi la versione PC di The Last of Us Part I a circa 32 euro, così come Days Gone a soli 11,49 euro. Ci sono grandi classici del calibro di Dead Space, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, DayZ, Dead Island, Dying Light, Death Stranding, Prey, The Evil Within e molti altri ancora.

Forse alcuni di questi non sono proprio horror, ma restano comunque perfetti per lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere tetre, oscure e prettamente autunnali di Halloween. Puoi decidere se lasciarti terrorizzare dagli horror più terrificanti oppure vivere esperienze più lunghe dove dramma e cupezza si incrociano, ad esempio il mondo post-apocalittico di Fallout 4.

Insomma, non ti rimane che scegliere: apri la pagina degli sconti e inizia a fare i tuoi acquisti. Sarà un Halloween all'insegna del divertimento.

