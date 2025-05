Gioca senza fare compromessi con la PS5 Pro a un super prezzo

La nuova PlayStation 5 Pro è pronta a ridefinire gli standard del gaming casalingo, e ora è disponibile a un prezzo eccezionale. Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi il massimo delle prestazioni, questa è l'occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie a uno sconto competitivo, puoi portarti a casa questa console di ultima generazione a soli 726,99 euro, anziché il prezzo di listino di 799,99 euro.

Un hardware che lascia il segno

La PS5 Pro non è solo un'evoluzione della già eccellente PlayStation 5: è un salto in avanti per il mondo del gaming. Con una memoria SSD ultraveloce da 2TB, il doppio rispetto al modello standard, offre caricamenti fulminei e uno spazio di archiviazione generoso per i tuoi titoli preferiti. Grazie alla potenza del Ray Tracing avanzato, la grafica raggiunge livelli di realismo senza precedenti, con effetti di luce, riflessi e ombre che sembrano uscire dallo schermo.

Se ami l'azione fluida e senza interruzioni, la PS5 Pro è la console che fa per te. Supporta risoluzioni fino a 8K e frame rate che arrivano a 120fps, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Inoltre, il Variable Refresh Rate (VRR) integrato assicura che anche le scene più complesse vengano riprodotte senza il minimo scatto o interruzione.

Immersione totale

Il sistema audio Tempest 3D trasforma ogni sessione di gioco in un'esperienza cinematografica, mentre il controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi aggiunge un livello di realismo tattile mai visto prima. La PS5 Pro non si limita a essere potente: è progettata per farti sentire al centro dell'azione.

Un altro punto di forza della PS5 Pro è la sua retrocompatibilità potenziata. I giochi per PS4 non solo sono supportati, ma beneficiano anche di un miglioramento grafico automatico, permettendoti di riscoprire i tuoi titoli preferiti con una qualità visiva superiore.

Il modello è completamente digitale, ma puoi sempre aggiungere un lettore disco separatamente. La confezione include il controller DualSense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione, tutto il necessario per iniziare subito a giocare.

Scopri subito l'offerta e acquista la tua PS5 Pro per vivere il gaming come mai prima d'ora. Con uno sconto del 9% rispetto al prezzo di listino, è il momento perfetto per fare il grande passo e passare a una console che ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico.

