GIMP 3.0.2 migliora il bundle Flatpak e risolve vari problemi

Il progetto GIMP (GNU Image Manipulation Program) ha rilasciato il nuovo GIMP 3.0.2. Si tratta del primo aggiornamento di manutenzione della recente serie GIMP 3.0, ufficializzata nei giorni scorsi. Tra le novità, GIMP 3.0.2 migliorare il bundle Flatpak correggendo un crash segnalato dagli utenti quando si seleziona un pennello e la vista era impostata su Icon Grid. Risolve poi i problemi di packaging per gli utenti macOS e Windows che portano a funzionalità mancanti. Infine, corregge alcuni glitch dell'interfaccia utente e strani problemi di colorazione dovuti a vari temi di sistema.

Questa versione risolve anche i problemi specifici di macOS con i menu a comparsa sui gruppi di strumenti. Ripristina anche la patch per migliorare il supporto dei tablet perché causava un problema di sensibilità alla pressione su alcuni tablet e migliora il programma di installazione di Windows per impostare un punto di ripristino quando si eseguono installazioni a livello di sistema e richiedere agli utenti di rimuovere i file di configurazione di GIMP. Come ricordano gli sviluppatori sul blog ufficiale: "Stiamo continuando a esaminare segnalazioni di bug, problemi di interfaccia utente e regressioni e stiamo lavorando a soluzioni per questi. Tuttavia, crediamo che GIMP 3.0.2 risolva alcuni problemi immediati per gli utenti e speriamo che renda l'utilizzo di GIMP 3.0 un po' più fluido".

GIMP 3.0.2: nuovo pacchetto di sviluppo di plugin per macOS

GIMP 3.0.2 viene fornito con GEGL (Generic Graphical Library) nella versione 0.4.58. Questa release include una correzione per Dither applicato a coordinate pixel negative, oltre ad aggiornamenti di traduzione aggiuntivi. Il nuovo update apre anche la strada a un nuovo pacchetto di sviluppo plug-in per utenti macOS. GIMP 3.0 è stato rilasciato il 16 marzo 2025, con importanti cambiamenti come un'interfaccia migliorata scritta in GTK3, enormi miglioramenti alla gestione del colore, miglioramenti all'editing non distruttivo, nuove opzioni di auto-espansione dei limiti dei livelli e di aggancio, una nuova schermata barrata e un nuovo logo e molto altro. Gli utenti possono scaricare GIMP 3.0.2 subito dal sito web ufficiale come bundle AppImage universale. Quest’ultimo può essere eseguito praticamente su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla. Naturalmente, è anche possibile anche installare GIMP come app Flatpak da Flathub o come tarball sorgente, per chi desidera compilarlo dalle sorgenti.