GIMP 3.0: nuovo importante update dopo sette anni di sviluppo

Il team di sviluppo dietro il famoso software open source di editing delle immagini GIMP ha pubblicato oggi la build finale dell'attesissima versione GIMP 3.0. Le più grandi novità dell’update includono un'interfaccia migliorata scritta in GTK3 che consente di utilizzare la rotellina del mouse per scorrere diverse schede di dialogo agganciabili. Vi è poi una nuova schermata barrata e logo, nonché miglioramenti al tema delle icone legacy per un aspetto fantastico sugli schermi HiDPI. GIMP 3.0 apporta inoltre notevoli miglioramenti alla gestione del colore, un'API pubblica stabile per consentire il porting di plug-in e script dalla serie GIMP 2.10. Le altre novità includono il supporto per il caricamento di livelli da file TIFF salvati nel formato Autodesk Sketchbook e il supporto per immagini a 64 bit per pixel per il formato BMP.

GIMP 3.0 apporta anche miglioramenti al non-destructive editing introducendo una casella di controllo opzionale "Unisci filtri" nella parte inferiore dei filtri NDE. Tra le altre modifiche degne di nota, i componenti GEGL e babl sono stati aggiornati con nuove funzionalità e molti miglioramenti. Tra questi vi sono i filtri Inner Glow, Bevel e GEGL Styles. Anche alcuni plugin hanno visto piccoli miglioramenti ed è ora possibile esportare immagini con impostazioni diverse lasciando invariata l'immagine originale.

GIMP 3.0: finestra di ricerca aggiornata e altre novità

Il nuovo update include poi una nuova chiamata PDB che consente agli autori di Script-Fu di usare etichette per specificare le proprietà del filtro. GIMP 3.0 introduce diverse novità. Tra queste, ci sono nuove opzioni per l'espansione automatica dei bordi dei livelli e per l'ancoraggio. La finestra di ricerca è stata aggiornata, mostrando il percorso del menu. Inoltre, i singoli filtri diventano ricercabili. È stato rivisitato anche lo strumento di allineamento. Infine, è stato introdotto il supporto per i "gruppi di livelli", che sostituiscono i livelli collegati.

GIMP 3.0 è disponibile per l'installazione come app Flatpak direttamente da Flathub. Gli utenti che usano GNOME o KDE Plasma possono fare doppio clic sul file flatpakref per aprirlo nel gestore grafico dei pacchetti GNOME Software o Plasma Discover. In alternativa, è possibile installarlo tramite la riga di comando. È anche possibile scaricare GIMP 3.0 come bundle AppImage universale dal sito web ufficiale da eseguire su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla o come tarball sorgente se hai voglia di compilarlo dalle sorgenti.