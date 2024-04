Giga 180: Iliad lancia nuovamente l’offerta

C’è grande competitività nell’ambito delle telecomunicazioni, ma Iliad è riuscita a distinguersi ancora una volta rilanciando la sua rivoluzionaria offerta Giga 180. Con un’ampia gamma di utenti sempre più esigenti, la promessa del provider è chiara: offrire un pacchetto completo che non solo soddisfa, ma supera le aspettative del mercato.

Giga 180: più di un semplice piano dati

Questo non è solo un ritorno, ma una vera e propria evoluzione nell’ambito delle offerte mobili. Iliad ha ascoltato i suoi clienti e ha risposto con un’offerta che combina generosità e tecnologia avanzata.

Per soli 9,99 euro al mese, gli utenti otterranno minuti illimitati per chiamare amici e familiari, SMS senza limiti, e l’accesso a una rete internazionale selezionata. Ma il vero fulcro di questa offerta è l’impressionante quantità di dati: 180 GB disponibili anche sulla rete 5G ultraveloce.

L’attivazione dell’offerta è possibile attraverso una varietà di canali, garantendo che ogni cliente possa trovare la modalità più comoda.

Che si tratti di un acquisto online, di una visita in uno degli eleganti Iliad Store, o di un rapido passaggio in uno dei Corner, la flessibilità è massima. E per chi preferisce il contatto fisico, i punti vendita Iliad Point offrono la possibilità di pagare in contanti.

Il valore aggiunto di questa offerta non si ferma qui. La rete 5G di Iliad, attiva dal 22 Dicembre 2020, copre oltre 3000 comuni e continua a espandersi. Gli utenti possono navigare a velocità che raggiungono i 1000 Mbps in download e 72 Mbps in upload, con una velocità massima stimata in condizioni ottimali di 400 Mbps. Queste cifre non sono solo numeri, ma rappresentano la libertà di streaming, gaming e connessione senza interruzioni o rallentamenti.

Insomma, la promo Giga 180 di Iliad è un impegno verso l’innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente. Il futuro della connettività mobile è già qui, e a un prezzo che sfida ogni concorrenza. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: entra nel mondo di Iliad e naviga senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.