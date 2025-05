Gestore di password per le aziende: sconto del 20% sul piano Business di NordPass

Il piano Business del gestore di password NordPass beneficia di uno . Per beneficiare dell'offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite il link qui sotto, per poi fare clic su Scegli l'offerta in corrispondenza della promozione.

NordPass offre un gestore di password aziendale semplice da usare, grazie al quale ogni imprenditore ottiene una protezione avanzata delle password della propria impresa. La procedura di configurazione è alla portata di tutti, ed il livello di protezione rimane eccellente durante l'intera sottoscrizione.

I vantaggi di NordPass

Il gestore di password per aziende NordPass rappresenta uno strumento avanzato per la gestione degli accessi aziendali, che si distingue rispetto alle altre soluzioni per la sua semplicità d'uso e, allo stesso tempo, efficacia degli strumenti messi a disposizione. Tra questi vi sono le Cartelle condivise, per mezzo delle quali è possibile semplificare la collaborazione tra i vari team di password, dati di pagamento e note.

Un'altra funzionalità chiave è la Dashboard di sicurezza, con la quale tutti possono monitorare il livello di protezione della propria azienda. Tra le altre cose, si possono identificare le violazioni di dati, valutare la sicurezza delle password, e mantenere alta la guardia grazie alle notifiche tempestive e in tempo reale.

A tutto questo si aggiunge poi la sezione Registro attività, dove vengono memorizzate tutte le azioni effettuate dai propri dipendenti o collaboratori. Si tratta di una funzionalità molto utile, dal momento che permette di monitorare eventuali comportamenti insoliti.

Il piano Business di NordPass è disponibile a partire da 3,59 euro al mese per utente. Sfruttando il codice promozionale PASSDAY20, si ottiene uno sconto del 20% a carrello, che porta il prezzo a 2,87 euro per utente. Ipotizzando la sottoscrizione di un piano di durata biennale, per un totale di cinque licenze utente, il codice sconto PASSDAY20 consente di risparmiare 86,20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.