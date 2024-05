Gestisci le spese aziendali con Soldo: gratis per 30 giorni

Gestire in modo efficiente le spese aziendali è essenziale per la crescita e il successo. Soldo è un alleato prezioso, in tal senso: offre, infatti, soluzioni complete e personalizzabili per le piccole e grandi imprese. Sono 3 i piani tariffari disponibili, due dei quali mettono a disposizione una prova gratuita di 30 giorni.

Che tu sia un'azienda di grandi dimensioni che necessita di una soluzione personalizzabile o una piccola impresa alla ricerca di controllo e visibilità sulle spese, Soldo ha ciò che fa al caso tuo.

Progetta la tua crescita con Soldo

Soldo offre un sistema intuitivo per controllare tutte le spese aziendali. Grazie all'integrazione con il sistema di contabilità aziendale, è possibile riconciliare le spese in modo semplice e veloce. Dotando i dipendenti di carte Mastercard Soldo, è possibile definire chi ha accesso ai fondi aziendali e le regole di utilizzo.

Trova il piano perfetto per la tua azienda:

Enterprise : per le aziende di grandi dimensioni che richiedono una soluzione su misura, Soldo offre il piano Enterprise, completamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche

Plus : una soluzione completa che garantisce controllo e visibilità sulle spese aziendali, a soli 33 euro al mese, IVA esclusa

: una soluzione completa che garantisce controllo e visibilità sulle spese aziendali, a soli 33 euro al mese, IVA esclusa Standard: un sistema di carte attraverso cui monitorare le spese in tempo reale, disponibile a soli 21 euro al mese, IVA esclusa

L'opportunità di provare gratuitamente i piani Soldo per 30 giorni consente alle aziende di sperimentare i vantaggi senza impegno. Durante questo periodo, è possibile valutare la praticità e l'efficacia delle diverse funzionalità offerte da Soldo e determinare quale piano si adatti meglio alle esigenze della propria attività.

