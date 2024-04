Gestione siti web: fino a 100 con Hostinger (sconto 75%)

Per avere successo online, la gestione siti web efficace è la strada da intraprendere. Tra i tanti provider hosting attualmente disponibili, Hostinger si distingue per diversi motivi, tra cui la possibilità di gestirne fino a 100 grazie a un’offerta esclusiva: sconto fino al 75% su tutti i piani di hosting.

Gestione siti web senza confini con Hostinger

Andiamo subito al dunque parlando dei piani di abbonamento di Hostinger in promozione. Il piano Premium è attualmente scontato del 75% e costa soltanto 2,99 euro al mese. Il piano Business, che offre maggiore potenza e funzioni avanzate, costa invece 3,99 euro grazie allo sconto del 73%. Infine, il piano Cloud Startup scontato del 50% e dal costo di 9,99 euro. Questo piano è ideale se ti occorrono prestazioni ottimizzate e risorse potenti.

Tutti i piani di consentono di avere 100GB di spazio su SSD, backup settimanali automatici e un certificato SSL illimitato. Inoltre, è presente la larghezza di banda illimitata, il dominio e l’email gratuiti.

Creare il tuo sito diventa estremamente semplice grazie a un editor intuitivo che offre oltre 200 temi e integrazioni con Google Analytics. E se hai un negozio online da aprire o trasferire, le funzionalità di marketing di Hostinger sono il tuo asso nella manica.

Per quanto riguarda l’eventuale migrazione del tuo sito, il processo di trasferimento è rapido e gratuito. Invece, per ciò che concerne la sicurezza, sono presenti la protezione anti-DDoS, WAF, Cloudflare per i nameserver e molto altro.

Se vuoi prestazioni al top, Hostinger gioca la sua carta vincente con LiteSpeed Web Server e soluzioni di cache avanzate che riducono i tempi di caricamento fino a tre volte.

La gestione siti web con Hostinger è quindi sinonimo di prestazioni elevate, sicurezza avanzata e prezzi imbattibili. La promozione sta per scadere, quindi non lasciartela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.