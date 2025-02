Gestione password senza stress: con NordPass è tutto più facile

Al giorno d'oggi ricordarsi le password di tutti i siti è qualcosa di impossibile. Ed è un discorso che vale per tutti, da chi vive di tecnologia a chi a malapena riesce ad usare il computer.

Da qui la necessità di un aiuto, per non cadere nella tentazione - sbagliata - di usare la stessa password per tutti gli account, con il rischio concreto di fornire inconsapevolmente i propri dati sensibili ai cybercriminali.

La soluzione per una gestione delle password senza stress e sicura è l'utilizzo di un password manager. In tal senso, tra gli strumenti più efficaci si annovera NordPass, tool avanzato progettato dal team di Nord Security, lo stesso dietro ad app di successo come NordVPN e Saily. NordPass che è anche in offerta: in questi giorni il piano annuale Premium è acquistabile a 1,29 euro al mese, grazie al 56% di sconto rispetto al prezzo abituale, con in più tre mesi extra in regalo.

Gestire le password senza stress con NordPass

Con NordPass si può fare affidamento su un tool che organizza password complesse, conservandole al sicuro in una cassaforte digitale. Dati come passkey, informazioni personali, documenti di lavoro, carte di credito e credenziali di accesso vengono crittografati in automatico non appena entrano in questa cassaforte virtuale.

Un altro aspetto chiave della gestione delle password è la generazione di password ultra-difficili, a prova di hacker. Da soli, anche compiendo uno sforzo disumano, non si è in grado di avvicinare neanche lontanamente il livello di difficoltà delle password create da un password manager premium come NordPass.

C'è poi la funzionalità della compilazione automatica dei moduli di accesso con un clic, sia sul computer che sugli smartphone. E a proposito di device, NordPass è disponibile su iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, Safari, Opera ed Edge.

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale di NordPass.

