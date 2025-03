Germania - Italia: come vedere la partita in streaming dall'estero

Germania - Italia è la partita di ritorno dei quarti di finale della Nations League. Dopo la sconfitta dell'andata, gli azzurri sono chiamati all'impresa e dovranno vincere in trasferta per passare il turno.La partita è fissata per domenica 23 marzo con calcio di inizio a partire dalle 20:45. Per vederla in diretta TV è sufficiente collegarsi a Rai 1 mentre per la diretta streaming basta raggiungere Rai Play.

Per vedere Germania - Italia in streaming dall'estero, invece, è necessario verificare se il match viene trasmesso o meno nel Paese dove ci si trova al momento. In molti casi, la partita non sarà trasmessa. Per seguire il match, però, è possibile collegarsi a Rai Play tramite una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione.

Germania - Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Il calcio di inizio è fissato per le 20:45 di domenica 23 marzo 2025. La partita si disputerà al BVB Stadion Dortmund. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori, Kean. Ct: Spalletti.

