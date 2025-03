Genera il tuo sito web con l'AI di IONOS: ti costa solo 1€/mese

Se desideri un sito web professionale e funzionale senza spendere una fortuna, IONOS ha la soluzione perfetta: grazie alla sua innovativa intelligenza artificiale, puoi generare un sito completo a partire da 1€al mese, approfittando di un 90% di sconto sul piano annuale per l'hosting gestito WordPress. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di IONOS, detto questo vediamo nel dettaglio cosa offrono i piani di questo provider e i vantaggi garantiti.

Come funziona l'intelligenza artificiale di IONOS

Le nuove funzionalità AI di IONOS rendono la creazione del sito web semplice e veloce. Basta fornire alcune informazioni di base sul progetto e sugli obiettivi, e in pochi secondi otterrai un sito su misura, con testi e immagini generati automaticamente. La piattaforma permette di personalizzare ogni aspetto del sito, aggiungendo elementi come moduli di contatto, recensioni e altre sezioni utili per coinvolgere il pubblico e migliorare l'esperienza utente.

Grazie all'assistenza AI, avrai sempre un supporto disponibile 24 ore su 24, con un chatbot che ti aiuterà a risolvere dubbi tecnici e a ottimizzare il tuo sito. Inoltre, IONOS garantisce larghezza di banda e traffico illimitati, eliminando qualsiasi preoccupazione durante i picchi di accesso.

La sicurezza è un'altra priorità: il servizio offre backup e ripristino giornalieri tramite Jetpack, con 12 mesi gratuiti nei pacchetti Expand e Boost, e gestisce automaticamente gli aggiornamenti del core e della sicurezza del sito. La disponibilità del sito è praticamente garantita, con una copertura del 99,99% e backup giornalieri in più data center per assicurare continuità e affidabilità.

Con IONOS, creare un sito web professionale e performante diventa un gioco da ragazzi, senza compromettere né la qualità né il budget. Non perdere questa occasione unica: attiva subito il piano annuale a 1 euro al mese e sfrutta tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale per dare vita al tuo progetto online.

