Gemini: permetterà di aggiungere file nelle Gemme

Dopo aver presentato in anteprima le Gemme al Google I/O all'inizio di quest'anno, Big G ha iniziato a distribuirle ad agosto. Le Gemme sono versioni personalizzate di Gemini che possono fungere da esperti su argomenti o perfezionarli verso obiettivi specifici. Gli utenti possono semplicemente scrivere istruzioni per una Gemma e iniziare a chattare con essa. Le Gemme sono già disponibili per gli abbonati Gemini Advanced, Business ed Enterprise. Oggi, Google ha annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di aggiungere file durante la creazione delle proprie Gemme. Caricare file pertinenti consentirà alle Gemme di offrire risposte personalizzate e contestualmente pertinenti. Prima di rispondere alle domande dell’utente, Gemme farà riferimento ai file caricati per fornire risposte accurate. Questa funzionalità di caricamento file è ora disponibile per gli abbonati Gemini Advanced tramite Google One e Google Workspace con la lingua impostata su inglese.

Gemini: Google permetterà agli studenti adolescenti di usare l’AI

Google ha anche annunciato anche la disponibilità di Gemini per gli studenti adolescenti di Google Workspace for Education. Con questo supporto esteso, gli utenti di Google Workspace for Education di età pari o superiore a 13 anni possono ora utilizzare l'app Gemini con una protezione dei dati aggiuntiva. Ovviamente, gli amministratori possono anche abilitare/disabilitare le impostazioni di accesso per questi utenti tramite la console di amministrazione di Google Workspace. Google sostiene che Gemini può offrire supporto guidato per aiutare gli studenti ad apprendere con maggiore sicurezza tramite assistenza immediata, esercitarsi per gli esami e ricevere feedback e idee in tempo reale.

Il mese scorso, Google ha annunciato che Gemini Advanced ora utilizza l'ultima versione di Gemini 1.5 Pro. L’azienda ha affermato che questa nuova versione ottimizzata per la chat del modello 1.5 Pro-002 offre risposte migliori e più accurate ai prompt relativi alla matematica e ad argomenti complessi che richiedono una conversazione ponderata. Per coloro che utilizzano Gemini per risolvere calcoli matematici avanzati o istruzioni complesse in più fasi, questo nuovo modello 1.5 Pro-002 fornirà miglioramenti significativi. Con questi aggiornamenti, Google continua a rendere Gemini uno strumento più potente e accessibile sia per uso personale che didattico. Sarà interessante vedere come gli utenti sfrutteranno queste nuove funzionalità per migliorare la loro produttività e le esperienze di apprendimento.