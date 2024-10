Gemini Advanced: utenti potranno sfruttare il modello 1.5 Pro-002

Gemini Advanced è il piano di abbonamento premium di Google, che offre agli abbonati l'accesso ai modelli AI più capaci di Big G e l'accesso prioritario alle nuove funzionalità. Con questi potenti modelli di intelligenza artificiale Gemini, viene migliorata l’esperienza utente grazie al ragionamento logico, analisi, codifica e altro. Inoltre, Gemini Advanced supporta una finestra di contesto enorme da un milione di token. Ciò permette di comprendere, analizzare e riassumere grandi set di dati e documenti con facilità. Adesso, Google ha annunciato che Gemini Advanced sarà ora alimentato dall'ultima versione di Gemini 1.5 Pro. L’azienda sostiene infatti che il modello 1.5 Pro-002, offrirà risposte più accurate con prompt relativi alla matematica e ad argomenti complessi che richiedono una conversazione ponderata. Se si utilizza Gemini per risolvere calcoli matematici avanzati o istruzioni complesse in più fasi, il nuovo modello 1.5 Pro-002 fornirà miglioramenti significativi.

Gemini Advanced: le novità di Gemini Live

Secondo i test interni di Google, il modello 1.5 Pro-002 offre un aumento di circa il 7% in MMLU-Pro. Inoltre, ha ottenuto un miglioramento di circa il 20% nei benchmark MATH e HiddenMath e miglioramenti del 2-7% nei casi d'uso di visione e codice. Inoltre, Big G ha migliorato l'utilità complessiva delle risposte del modello. Infine, la lunghezza dell'output dei modelli aggiornati è più corta di circa il 5-20% rispetto ai modelli precedenti.

Il mese scorso, Google ha annunciato il lancio dell'esperienza Gemini Live per tutti gli abbonati Gemini Advanced con la lingua impostata su Inglese (Stati Uniti). Gemini Live è già disponibile su qualsiasi telefono o tablet Android tramite l'ultima app mobile o utilizzando Gemini come assistente mobile. Inoltre, gli abbonati al componente aggiuntivo Gemini per Google Workspace possono ora accedere a informazioni aggiuntive sugli argomenti direttamente all'interno delle risposte. Google visualizzerà anche i link ai contenuti di supporto alla fine di un paragrafo. L’azienda di Mountain View ha infine dichiarato il suo impegno per uno sviluppo rapido e per la fornitura dei migliori modelli Gemini ai suoi utenti Advanced. Sarà interessante vedere come Google svilupperà ulteriormente l’AI in futuro per spingere i confini delle capacità AI.