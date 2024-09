Gemini Live è disponibile gratis per gli utenti Android, ecco come

Google ha recentemente annunciato una novità importante per gli utenti Android: Gemini Live, il suo assistente vocale avanzato, è ora disponibile gratuitamente per tutti. In passato, questa funzione era riservata esclusivamente agli abbonati al servizio Gemini Advanced, ma ora è accessibile a tutti senza costi aggiuntivi. Gemini Live, presentato per la prima volta durante l’evento Google I/O, ha subito diversi miglioramenti e ora offre un'esperienza ancora più fluida e interattiva per gli utenti.

Per iniziare a utilizzare Gemini Live, è necessario modificare la lingua dell'app Google in "inglese (Stati Uniti)". Non è richiesto cambiare la lingua di tutto il sistema operativo, rendendo il processo più semplice e rapido.

Una volta cambiata la lingua, all'interno dell'app Gemini si potrà notare una nuova icona caratterizzata da un’onda stilizzata e una stellina. Basta toccarla per iniziare a interagire con l'intelligenza artificiale. L'interfaccia è progettata per facilitare conversazioni naturali e aperte, in cui è possibile porre domande di vario tipo o richiedere consigli personalizzati.

La caratteristica distintiva di Gemini Live è la sua capacità di mantenere un dialogo continuo e coerente. Gli utenti possono interrompere e riprendere la conversazione in qualsiasi momento, fornendo ulteriori dettagli o cambiando completamente argomento senza che l'assistente perda il filo del discorso. In questo senso, l’esperienza ricorda molto quella di ChatGPT, con risposte precise e contestuali che si adattano sempre meglio alle esigenze e preferenze dell’utente.

Al momento, Gemini Live è disponibile solo in lingua inglese, motivo per cui è necessario impostare l’app su "Inglese (Stati Uniti)" per accedervi. Google ha comunque già confermato che sta lavorando per espandere la disponibilità di questa funzione ad altre lingue in futuro. La distribuzione di Gemini Live è attualmente in corso, quindi è possibile che alcuni utenti debbano attendere qualche giorno prima di poterla utilizzare.

In caso di problemi, Google consiglia di chiudere e riaprire l'app Google per assicurarsi che le modifiche siano correttamente applicate. Grazie a questa innovazione, Google porta l’intelligenza artificiale a un livello ancora più avanzato, offrendo agli utenti Android un’esperienza vocale più intuitiva e coinvolgente.