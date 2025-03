Garmin Instinct 2 Solar: con le Offerte di Primavera lo paghi 130€ in meno

Mancano pochissime ore alla fine della Festa delle Offerte di Primavera, quindi non farti scappare la promozione sull'innovativo Garmin Instinct 2 Solar! Oggi è disponibile a soli 239 euro con uno sconto bomba del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno per terminare!

Garmin Instinct 2 Solar: tutte le specifiche tecniche

Il Garmin Instinct 2 Solar si caratterizza per la sua lente Power Glass che sfrutta l'energia del Sole per prolungare l'autonomia della batteria. La batteria interna ricaricabile può garantire un'autonomia fino a 51 giorni in modalità smartwatch e fino a 28 ore con GPS attivo.

Questo modello ha un design rugged quindi risulta essere esistente a urti e temperature estreme, e può accompagnarti in qualsiasi tua avventura senza nessun problema. Inoltre, puoi sostituire i cinturini in pochi secondi grazie alla tecnologia QuickFit.

Allo stesso tempo, è un ottimo compagno di fitness: grazie a questo gioiellino uoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora.

Per finire, la visualizzazione è impeccabile anche sotto la luce del sole grazie allo schermo LCD e la modalità di utilizzo è più semplice che mai con il touch screen integrato.

