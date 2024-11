Friggitrice ad aria Philips al 48% di sconto: PROMO Black Friday

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e oggi, su Amazon, per il Black Friday, viene applicato uno sconto del 48% sulla sua friggitrice ad aria che viene venduta al prezzo finale e totale di 77,99€.

Offertissima Amazon: sconto del 48% sulla friggitrice ad aria Philips!

La friggitrice ad aria Philips XL combina tecnologia avanzata e praticità, offrendoti una cucina più sana e gustosa. Grazie alla Tecnologia RapidAir e al suo esclusivo design a stella marina, l’aria calda viene fatta vorticare per creare piatti deliziosi: croccanti all’esterno e morbidi all’interno, con l’utilizzo di poca o nessuna aggiunta di olio.

Con una capacità XL di 6,2L, questa friggitrice è progettata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Puoi cucinare fino a 5 porzioni in un’unica volta, rendendola ideale per pranzi o cene in compagnia di amici e parenti.

Il pratico touch screen con 8 impostazioni di cottura predefinite ti permette di preparare con facilità snack surgelati, patatine fresche, carne, pesce, cosce di pollo, torte e verdure grigliate, semplicemente toccando un pulsante. Inoltre, le sue 14 funzioni di cottura in 1 ti offrono infinite possibilità: puoi friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare, riscaldare e molto altro.

Connessa all’innovativa App HomeID, la friggitrice ti consente di accedere a centinaia di ricette sane e gustose. L’app propone piatti personalizzati, incluse opzioni vegane e vegetariane, curate da esperti per adattarsi alle esigenze della tua famiglia.

