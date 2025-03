Friggitrice ad aria ENORME da 10L: 8 funzioni in 1, MAXI OFFERTA su Amazon

La friggitrice ad aria GrandZone da 10L è il dispositivo perfetto per cucinare pasti abbondanti e deliziosi per tutta la famiglia. Con un cestello Extra-Large da 10 litri (37,821,712,4 cm), puoi facilmente preparare un pollo intero, mezza zucca o persino un'intera bistecca Tomahawk per 8 persone alla volta. Ideale per riempire lo stomaco di una famiglia senza sforzi!

Una delle sue caratteristiche più pratiche è la separazione flessibile che permette di cuocere due piatti diversi contemporaneamente, come un piatto principale e i contorni, per soddisfare le esigenze di tutti. La friggitrice ad aria GrandZone offre ben 8 funzioni: modalità Bake (80-205°C), Reheat (40-205°C), Grill (205-240°C), e Dry (35-95°C).

Può sostituire forno, microonde, griglia ed essiccatore, permettendoti di ottenere una varietà di sapori senza occupare spazio extra in cucina. Grazie alla doppia resistenza da 2800W, il riscaldamento è rapido e uniforme, con un sistema di riscaldamento a 360° che garantisce un cibo croccante all'esterno e tenero all'interno senza necessità di preriscaldamento.

Con una temperatura che può raggiungere i 240°C, consente di cuocere il cibo in modo più veloce e con 95% in meno di olio rispetto ai metodi tradizionali. La connessione tramite app VeSync ti consente di monitorare la cottura e regolare la temperatura comodamente dal tuo smartphone. Inoltre, è facile da pulire, con parti antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.