Friggitrice ad aria Ariete a meno di 60€ con le Offerte di Primavera Amazon

Per rivoluzionare la tua cucina e gustare piatti sempre deliziosi e salutari allo stesso tempo, prova la Friggitrice ad aria Ariete! In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile su Amazon a soli 59 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria Ariete: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Ariete è un vero e proprio gioiellino che ti aiuterà a rivoluzionare il tuo modo di cucinare, offrendoti l'opportunità di preparare ricette gustose e salutari allo stesso tempo.

Nello specifico, l’aria ad alta temperatura circola all’interno dell'elettrodomestico, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori. In questo modo potrai evitare l'utilizzo dell'olio ed ottenere cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno con un apporto calorico minimo.

Un'altra specifica importante è la sua enorme capienza da 4 litri che permette di preparare piatti per tutta la famiglia in una solo volta. Anche la modalità di utilizzo è semplicissima: basterà sfruttare il grande pannello touch screen per impostare la temperatura, il programma e il timer in base alla pietanza da cuocere e alle tue esigenze.

Questo modello è perfetto anche per chi è alle prime armi in cucina in quanto è dotato della funzione Grill e Shake, e di ben 8 programmi preimpostati con cui sbizzarrirti.

Oggi la Friggitrice ad aria Ariete è disponibile su Amazon a soli 59 euro con un super sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.