Friggi senza grassi: friggitrice ad aria Philips in sconto (-17%)

Philips è un'azienda leader nell'ambito della produzione degli elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 17% sulla sua friggitrice ad aria per un prezzo totale e finale d'acquisto di 99,99€.

Occasione super: friggitrice ad aria Philips venduta a meno di 100€!

La friggitrice ad aria Philips Airfryer XL è la soluzione ideale per cucinare in modo sano e gustoso per tutta la famiglia. Con un recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg, è perfetta per preparare fino a 5 porzioni in un’unica sessione. Grazie al display touch e ai 7 programmi di cottura preimpostati, cucinare i tuoi piatti preferiti è semplice e veloce.

Questa friggitrice ad aria è un modo più sano di cucinare, con la capacità di ridurre fino al 90% di grassi rispetto alla frittura tradizionale. Non solo frigge, ma può anche cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare, offrendo una versatilità che ti permette di preparare ogni tipo di piatto, dal più semplice al più elaborato.

Per aiutarti a diversificare i tuoi pasti, puoi scaricare l’app HomeID di Philips, che offre ricette sane e personalizzate per i tuoi gusti. Con istruzioni facili da seguire, potrai scoprire nuove idee culinarie ogni giorno.

Grazie alla tecnologia Rapid Air e all’esclusivo design a "stella marina", questa friggitrice crea una circolazione ottimale dell'aria calda, garantendo cibi croccanti all'esterno e teneri all'interno. E quando si tratta di pulizia, i componenti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, semplificando notevolmente la manutenzione.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 17% sulla friggitrice ad aria Philips che viene venduta a 99,99€. Approfittane adesso!

